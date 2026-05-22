Bragantino x Palmeiras (Brasileirão Feminino): onde assistir e escalações

O Palmeiras mede forças com o Red Bull Bragantino neste domingo (24), às 15h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Nesse sentido, o confronto é válido pela 12ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino.
Dessa forma, as Palestrinas tentam finalizar a primeira fase com a melhor campanha, visto que estão a um ponto do líder Corinthians (25 x 24). No entanto, devem ficar atentas, pois outro arquirrival está bem próximo, o São Paulo, com 23.
Onde assistir
A partida contará com transmissão ao vivo do Nsports e Sportv, em canal fechado.
Como chega o Red Bull Bragantino
Em nono lugar, no momento, o Massa Bruno (17 pontos) tenta uma vaga entre as oito melhores equipes da competição para avançar. Na rodada anterior, a equipe de Bragança Paulista venceu o Santos por 1 a 0 e conquistou sua quinta vitória no campeonato. Assim, caso conquiste os três pontos e o Flamengo tropece para o Internacional, no Sesc Campestre, entrará no G8.
Como chega o Palmeiras
Atualmente, o Alviverde ocupa o segundo lugar da competição, com 24 pontos, e chega embalado após os triunfos sobre Botafogo e Atlético-MG. Por fim, a equipe paulista tem, no momento, sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, a um ponto do líder Corinthians.
RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS
12ª rodada do Brasileirão feminino
Data e Horário: 24/5/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Red Bull Bragantino: Thalya, Catarina, Jé Soares, Ambrózio, Tamires (Carol Tavares), Marzia, Mineira, Mylena, Miriã, Martina Del Trecco e Lurdinha. Técnico: Humberto Simão.
Palmeiras: Kate Tapia, Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Diany Martins, Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Pati Maldaner, Emily Assis, Andressinha e Raissa Bahia. Técnica: Rosana Augusto..
Árbitra: Não divulgado pela CBF
Auxiliares: Não divulgado pela CBF
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook