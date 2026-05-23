Relatório indica suspeita de manipulação em cartão do Rivadavia contra o Fluminense

Em meio à expectativa pela última rodada da primeira fase da Libertadores, a Conmebol recebeu um relatório de suspeita de manipulação no jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, pela quarta rodada. Afinal, houve um volume considerado incomum de apostas em um cartão amarelo na partida, realizada em Mendoza, na Argentina, que terminou empatada por 1 a 1. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a suspeita é sobre o cartão do volante Tomás Bottari, de 25 anos, aos 36 do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0. Na ocasião, o Tricolor tentava sair em velocidade, quando o atleta interceptou a bola com o braço. A quantidade anormal aconteceu em uma pequena casa de apostas na Argentina.

O árbitro uruguaio Gustavo Tejera, então, assinalou a irregularidade e aplicou o cartão amarelo. Ao longo do confronto, Bottari teve outra infração, que ocorreu aos 17 do segundo tempo.

Análise e possíveis punições

Caberá a Unidade Disciplinar da confederação averiguar a denúncia. De acordo com o Código Disciplinar da Conmebol, envolvidos em casos de manipulação ficam sujeitos a uma pena de até cinco anos de proibição de exercer atividades relacionadas ao futebol Ainda existe a possibilidade de punição ao clube com derrota na partida em questão se houver comprovação de manipulação por parte de um jogador.

Por fim, Bottari está no clube argentino desde o início da temporada passada. Até o momento, disputou 50 partidas, não estufou a rede, assim como levou 11 amarelos e um vermelho. O Independiente Rivadavia já garantiu a classificação para as oitavas da Libertadores, com 13 pontos. Diferentemente do Tricolor, que soma 5 pontos e necessita de uma combinação de resultados para avançar.



