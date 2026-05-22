Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

A 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol acontece neste sábado, dia 23. Com o vice-campeonato garantido, o Real Madrid entra em campo pela última vez na temporada diante do Athletic Bilbao, que também não tem mais aspirações nesta despedida, às 16h (horário de Brasília).

Aliás, despedida é a grande palavra do duelo deste sábado, uma vez que será uma partida regada de homenagens a Dani Carvajal, que fará seu último jogo pelo clube. Pelo lado do Bilbao, será a última partida do técnico Ernesto Valverde no comando do clube.

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Onde assistir

O jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, pela última rodada de La Liga, terá transmissão exclusiva do Disney+ (plano premium).

Como chega o Real Madrid

Com grande parte do elenco já de olho na Copa do Mundo, a despedida do Real Madrid da temporada 2025/2026 terá um tom de melancolia, principalmente por passar em branco, sem títulos.

O jogo será marcado pela despedida de Dani Carvajal, um dos maiores jogadores da história do clube, e por outro lado, também será o último jogo de Álvaro Arbeloa no comando do clube. Ao que tudo indica, José Mourinho será o novo-velho técnico do Real para a próxima temporada. Vini Jr também é um provável desfalque por problemas pessoais.

Como chega o Athletic Bilbao

Do outro lado, a mesma melancolia passa pelo vestiário do Athletic Bilbao. Em uma temporada sem muito brilho, o Bilbao também terá uma noite marcada por despedidas, uma vez que será a última partida de Ernesto Valverde no comando do clube após quatro temporadas e uma passagem marcada pelo título da Copa do Rei em 2023/2024. Para a próxima temporada, o Bilbao será comandado pelo técnico Edin Terzic, que estava no Borussia Dortmund.

REAL MADRID x ATHLETIC BILBAO

Campeonato Espanhol 2025/26 – 38ª rodada

Data-Hora: 23/5/2026, sábado, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Mbappe, Mastantuono. Técnico: Álvaro Arbeloa.

ATHLETIC BILBAO: Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Navarro, Berenguer; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Onde assistir: Disney+

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