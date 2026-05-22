Galvão Bueno explica cirurgia e tranquiliza fãs após internação

Em vídeo nas redes sociais, Galvão Bueno explicou a cirurgia para correção de uma hérnia de disco à qual será submetido neste sábado (23), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O narrador foi internado na manhã desta sexta-feira e passou por uma série de exames. A previsão é que o procedimento seja às 7h (de Brasília).

Galvão, portanto, afirmou que está bem e classificou a cirurgia como simples, com recuperação estimada entre cinco e sete dias.

“Eu tive um probleminha na coluna, pinçou um nervo e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada. Meu amigo Dr. Hallim Ferez vai colocar uma plaquinha, uns parafusos, vai ficar tudo bacana, com toda a supervisão médica de outro amigo, o Dr. Alberto Finzoli”, explicou em vídeo no qual aparece pedalando uma mini bicicleta ergométrica.

Além disso, o apresentador informou que, caso a recuperação ocorra dentro do prazo previsto, retornará ao programa Galvão FC no dia 1º de junho.

O narrador embarcará no dia 7 de junho e comandará as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira pelo SBT e pela N Sports. Já durante o torneio, Galvão, portanto, comandará a narração de 10 partidas da Copa do Mundo. Para isso, SBT e N Sports investiram cerca de R$ 134,5 milhões, na compra dos direitos de transmissão de 32 jogos do Mundial.

VEJA VÍDEO DE GALVÃO BUENO









Um post compartilhado por Galvão Bueno (@galvaobueno)





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook