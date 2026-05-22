Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de sacramentar o título da Bundesliga, o Bayern de Munique terá mais uma decisão pela frente. Afinal, a equipe bávara encara o Stuttgart, neste sábado (23), às 15h (de Brasília), pela final da Copa da Alemanha, no Olympiastadion, em Berlim.
Dessa forma, de uma lado estão os comandados do técnico Vincent Kompany, que sobraram no Campeonato Alemão, com 89 pontos, apenas uma derrota em toda a campanha e 122 gols marcados. Do outro, da tradicional equipe que garantiu uma vaga na próxima edição da Champions League.
Onde assistir
O confronto deste sábado terá a transmissão do Xsports, Espn e Disney +.
Como chega o Bayern de Munique
A equipe bávara quer voltar a erguer a taça do torneio nacional, algo que não ocorre desde a temporada 2019-20. Durante a campanha, o time bateu o Wehen (3 a 2), Colônia (4 a 1), RB Leipzig (2 a 0). Nesse sentido, na última fase, eliminou o Bayer Leverkusen fora de casa por 2 a 0, com gols de Kane e Luís Díaz.
Dessa forma, atualmente, a equipe comandada por Vincent Kompany soma sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Neste período, a única derrota foi diante do Paris Saint-Germain, na semifinal da Champions League.
Como chega o Stuttgart
Atual campeão do torneio, o time terá um grande trefa pela frente, pois enfrenta um adversário que está voando na temporada. Ao longo da campanha, a equipe avançou sobre Braunschweig (4 a 4, nos pênaltis), Mainz (2 a 0), Bochum (2 a 0), Holstein Kiel (3 a 0) e, mais recentemente, empatou com o Freiburg em casa. Por fim, na prorrogação, avançou, com gols de Deniz Undav e Tiago Tomas.
BAYERN DE MUNIQUE X STUTTGART
Final da Copa da Alemanha
Data e Horário: 23/5/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Olympiastadion, Berlim, Alemanha
Bayern de Munique: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Stutttgart: Nubel; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; El Khannouss; Demirovic, Undav. Técnico: Sebastian Hoeness.
Árbitro: Sven Jablonski
Assistentes: Sascha Thielert e Eduardo Beitinger
