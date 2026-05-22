Valencia x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Já campeão, o Barcelona entra em campo pela última vez na temporada 2025/2026 neste sábado. Fora de casa, os blaugranas visitam o Valencia, no Estádio Mestalla, pela rodada final de LaLiga. A bola rola a partir das 16h, junto com outros oito jogos da rodada.
Onde assistir
O jogo entre Valencia e Barcelona, pela última rodada de Campeonato Espanhol, será transmitido pela ESPN e pelo Disney+ (Plano Premium).
Como chega o Valencia
Ainda de olho em uma vaga de classificação para a Conference League, o Valencia entra em campo neste sábado diante do Barcelona para tentar fazer o resultado necessário. No entanto, para conseguir a classificação, o time vai precisar vencer o Barcelona e torcer para que Getafe não vença, além do Rayo Vallecano tropeçar.
Para o duelo deste sábado, o Valencia não poderá contar com o zagueiro Eray Comert, que foi expulso no último jogo da equipe, contra a Real Sociedad. Para vencer, o Valencia conta com os gols do atacante Hugo Duro, artilheiro da equipe com 10 gols em La Liga.
Como chega o Barcelona
Campeão nacional com três rodadas de antecedência, o Barcelona entra em campo pela última vez na temporada neste sábado para tentar fechar a liga em grande estilo. Ainda sem poder contar com Lamine Yamal, machucado, Hansi Flick deve escalar o melhor time possível.
Raphinha, convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, deve ser titular na partida deste sábado. Assim como Robert Lewandowski, que fará sua despedida com a camisa do Barcelona.
VALENCIA x BARCELONA
Campeonato Espanhol 2025/26 – 38ª rodada
Data-Hora: 23/5/2026, sábado, 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mestalla, Valencia (ESP)
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja e Diego López; Javier Guerra e Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.
>>BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal, Marc Casadó e Dani Olmo; Raphinha (Roony Bardghji), Fermín López (Rashford) e Robert Lewandowski.. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Adrián Cordero Vega
