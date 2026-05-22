Lula diz que Seleção pode vencer Copa, mas lamenta: “Não tem mais ídolos”

O presidente Lula afirmou, nesta sexta-feira (22/5), que a Seleção Brasileira tem chances de vencer a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o governante lamentou que o Brasil, dentro de campo, não tem mais ídolos e chegou a citar a Copa de 1994. A declaração aconteceu numa participação no programa Sem Censura, da TV Brasil.

“A gente pode ser campeão do mundo. Porque a gente não está essa Brastemp nenhuma, mas também os outros não estão. A gente tem que se lembrar de que ela quase não se classifica, porque o Romário estava vetado. Mas, para a gente se classificar, foi obrigado a trazer o Romário de volta, colocar o Romário para jogar”, iniciou o presidente, antes de completar.

“A seleção pode ser campeã do mundo… O problema é que a gente não tem nem mais um ídolo”, disse, sem citar nenhum jogador da atualidade. Essa molecada tem que saber o seguinte: eles estão jogando em nome de um país que tem 215 milhões de habitantes. E essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes de ficar famosos”, concluiu.

Camisa da Seleção

Além disso, Lula voltou a falar em retomar a camisa da Seleção, ligada à direita na última década.

“Eu não fico preocupado que um direitista vista a camisa do Brasil. Eu vou vestir a camisa do Brasil no jogo porque eu sou brasileiro, torço antes dele. Ele nem era nascido, eu já estava torcendo quando a gente perdeu da Suíça em 54, pô”, disse, sem citar nomes.

A estreia da equipe de Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho. Na ocasião, o Brasil enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Além da equipe africana, o Brasil também enfrenta, respectivamente, o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24 de junho. Os confrontos vão acontecer nas cidades da Filadélfia e Miami, ambas nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.