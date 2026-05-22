Náutico vence o Cuiabá e dorme na liderança da Série B

O Náutico conquistou um resultado fundamental na noite desta sexta-feira (22) pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Atuando no Estádio dos Aflitos, o Timbu derrotou o Cuiabá pelo placar de 1 a 0. O único gol do confronto foi anotado pelo atacante Júnior Todinho na metade do segundo tempo.

Com essa vitória em Recife, o clube alvirrubro alcançou os 19 pontos na tabela de classificação e assumiu a liderança provisória do torneio nacional. Por outro lado, a equipe do Mato Grosso estacionou nos 10 pontos conquistados. O Dourado segue seriamente ameaçado pela zona de rebaixamento da competição.

Pênalti desperdiçado e forte bloqueio defensivo

O Náutico iniciou o confronto controlando a posse de bola no meio de campo. No entanto, os donos da casa enfrentaram sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. O Cuiabá apostou nos contra-ataques rápidos e assustou logo aos oito minutos, exigindo excelente intervenção do goleiro Muriel.

A grande oportunidade da etapa inicial surgiu aos 33 minutos em uma penalidade máxima marcada a favor dos pernambucanos. O meia Dodô assumiu a responsabilidade da cobrança, mas finalizou sem o canto necessário. O goleiro Marcelo Carné saltou bem e praticou a defesa, mantendo o placar zerado antes do intervalo.

Júnior Todinho decide o confronto nos Aflitos

A etapa complementar começou com o mesmo panorama tático no gramado pernambucano. A chuva começou a cair em Recife e o time mandante seguiu apresentando erros na fase de armação. Diante do cenário truncado, a comissão técnica alvirrubra promoveu a entrada do atacante Júnior Todinho para dar maior mobilidade ao setor.

A alteração surtiu efeito imediato na partida aos 25 minutos. O volante Luiz Felipe realizou excelente jogada individual pela ponta e invadiu a área. Ele desferiu um passe preciso para Júnior Todinho, que finalizou de primeira para estufar as redes e garantir a festa dos torcedores alvirrubros.

Pressão final e garantia dos três pontos

O Cuiabá se viu obrigado a adiantar as suas linhas e partiu em busca do empate nos minutos finais. O time visitante quase igualou o marcador após um lance confuso que carimbou o próprio travessão de Muriel. O atacante Raylan também desperdiçou uma chance clara dentro da grande área adversária.

A zaga do Náutico suportou a pressão com muita firmeza e neutralizou os cruzamentos aéreos nos acréscimos. A comemoração nas arquibancadas dos Aflitos refletiu o alívio pelo resultado positivo. Por fim, o grupo garantiu os três pontos que consolidam o bom momento alvirrubro na temporada 2026.

Jogos da 10ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/5)

Náutico 1×0 Cuiabá

Sábado (23/5)

16h – Novorizontino x Ceará

18h30 – Fortaleza x Londrina

20h30 – Juventude x Sport

Domingo (24/5)

16h – Atlético-GO x São Bernardo

16h30 – CRB x Ponte Preta

18h30 – América-MG x Vila Nova

19h – Avaí x Goiás

20h30 – Operário-PR x Criciúma

19h – Botafogo-SP x Athletic Club

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