MP diverge da Polícia Civil e ainda investiga “caso Nike” no Corinthians

O Ministério Público de São Paulo decidiu manter aberta a investigação sobre o suposto furto qualificado de materiais esportivos da Nike que tinham o Corinthians como destino. A decisão contraria o encaminhamento da Polícia Civil, cujo relatório final não indicou suspeitos nem apontou provas suficientes para embasar uma acusação formal. O portal “Uol” divulgou a informação inicialmente.

O relatório final da Polícia Civil, assinado pelo delegado Cesar Antonio Borges Saad, afirmou que não foram encontrados elementos suficientes para comprovar furto qualificado ou a atuação de uma organização criminosa dentro do clube. A polícia, entretanto, apontou uma série de falhas administrativas e fragilidades nos mecanismos de controle interno do clube.

O MP, entretanto, avaliou que as apurações até o momento são insuficientes para o arquivamento do caso. A promotoria entende que há elementos que justificam a continuidade das investigações sobre o sumiço dos itens esportivos fornecidos pela Nike ao clube paulista.

O andamento do caso inclui novos depoimentos de funcionários dos almoxarifados do CT Joaquim Grava e do Parque São Jorge. A promotoria, aliás, já ouviu o coordenador de sistemas Reginaldo Nascimento, responsável por apontar falhas no controle e o desaparecimento de materiais. Romeu Tuma Júnior, presidente licenciado do Conselho Deliberativo, também prestou depoimento que deu mais fôlego para o MP continuar o caso.

O caso, portanto, segue em aberto. A promotoria poderá requisitar novas diligências, solicitar perícias adicionais ou intimar testemunhas para avançar na apuração dos fatos. O Corinthians e a Nike ainda não se manifestaram publicamente sobre a decisão do Ministério Público de contrariar o encerramento proposto pela Polícia Civil.

Falhas internas

Uma investigação interna conduzida pelo Corinthians, no ano passado, identificou profundos problemas na administração dos materiais esportivos fornecidos pela Nike. O relatório apontou um descompasso alarmante entre o volume de produtos recebidos pelo clube e a utilização efetiva por suas equipes.

Segundo o levantamento, o Corinthians ultrapassou em quase 300% a cota anual estipulada em contrato ao retirar 41.963 itens da Nike apenas em 2025, até 10 de outubro. Somados aos 33.902 produtos contabilizados em 2024, o clube acumulou R$ 23,77 milhões em materiais. Este valor deveria se limitar a R$ 4 milhões por temporada. A Nike, contudo, não cobra pelos produtos excedentes.

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