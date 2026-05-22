Podolski anuncia aposentadoria e vira dono de seu clube do coração na Polônia

O atacante Lukas Podolski anunciou de forma oficial a sua aposentadoria do futebol profissional nesta sexta-feira (22). Campeão da Copa do Mundo de 2014 com a seleção da Alemanha, o atleta de 40 anos confirmou o encerramento de sua vitoriosa trajetória nos gramados. No entanto, o profissional continuará ligado diretamente ao esporte, assumindo o controle acionário e tornando-se o proprietário majoritário do Górnik Zabrze.

A última partida oficial de sua carreira está agendada para este sábado (23), no confronto diante do Radomiak Radom. O duelo será válido pela rodada de encerramento do Campeonato Polonês. A despedida acontecerá vestindo a camisa do clube pelo qual o jogador sempre declarou torcida desde os tempos de infância.

Podolski tem trajetória de sucesso no futebol europeu e mundial

Nascido na Polônia, Podolski mudou-se ainda na infância para a Alemanha, iniciando sua formação esportiva nas categorias de base do Colônia. Suas atuações profissionais consistentes e o faro de gol apurado despertaram rapidamente o interesse de grandes potências do continente europeu. Ao longo dos anos, o atacante acumulou passagens por agremiações importantes como Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasaray.

Sua história ganhou capítulos dourados defendendo a camisa da seleção alemã, pela qual disputou 130 partidas oficiais e anotou 49 gols. O ápice de sua trajetória internacional ocorreu na temporada de 2014, com a conquista do título mundial em solo brasileiro. Além disso, o carismático jogador construiu uma forte identificação com a torcida do Flamengo nas redes sociais durante sua carreira.

Retorno ao clube do coração e conquista histórica

O atacante concretizou o antigo sonho de defender o Górnik Zabrze no ano de 2021, completando cinco temporadas consecutivas na equipe. Mesmo em estágio veterano, o atleta transformou-se na principal referência técnica do elenco e liderou o vestiário de forma exemplar. Sua passagem vitoriosa ajudou a recolocar o segundo maior campeão do país de volta ao protagonismo no cenário nacional.

A despedida dos gramados acontece coroada por um feito expressivo obtido recentemente pelo clube de sua infância. O experiente jogador liderou a equipe na histórica conquista da Copa da Polônia da temporada 2026. O título encerrou um incômodo jejum de 38 anos sem conquistas expressivas da tradicional agremiação de Zabrze.

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