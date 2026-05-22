Sem Neymar, Vini Jr é o único brasileiro na lista dos atletas mais bem pagos do mundo

O Brasil sofreu uma redução drástica em sua presença no ranking dos atletas mais bem pagos do mundo, divulgado pela revista Forbes. A lista atual conta com apenas um representante brasileiro entre os 50 maiores faturamentos do esporte global. O atacante Vinicius Júnior, o Vini Jr, que brilha com a camisa do Real Madrid, passou a carregar a bandeira do país de forma isolada no levantamento comercial.

O jovem astro da equipe espanhola aparece na 34ª colocação da classificação geral da publicação. Os rendimentos estimados do jogador atingiram a expressiva marca de 60 milhões de dólares ao longo da temporada. A receita do atleta é dividida entre os vencimentos recebidos dentro de campo e os contratos comerciais firmados no mercado publicitário.

Sem Neymar, mas com Vini Jr

A grande novidade do atual levantamento financeiro envolve a ausência definitiva do atacante Neymar no grupo dos 50 primeiros colocados. O jogador, que defende as cores do Santos, figurava como o principal nome do país em pesquisas econômicas anteriores. No balanço divulgado no primeiro semestre do último ano, o atleta ocupava um espaço de destaque no top 10 global.

A saída do experiente atleta encolheu a participação nacional, que registrava múltiplos competidores nas listas do passado recente. No período anterior, Vini jr ocupava a 46ª colocação da tabela de receitas e mostrava crescimento constante. O novo panorama isola o jovem do Real Madrid como a grande potência comercial do esporte brasileiro na atualidade.

Futebol e basquete dominam o topo econômico

O topo da lista da Forbes segue sob o domínio absoluto do futebol internacional. Pelo quarto ano consecutivo, o craque português Cristiano Ronaldo lidera o ranking mundial com ganhos estimados em 300 milhões de dólares. O valor obtido pelo jogador do Al-Nassr iguala o maior rendimento anual de um esportista já registrado na história da publicação norte-americana.

Apesar da liderança do futebol nas primeiras posições, o basquete norte-americano converteu-se na modalidade com maior número de atletas listados. A liga da NBA emplacou diversos profissionais no ranking graças ao aumento progressivo dos tetos salariais nos Estados Unidos. O avanço financeiro dos clubes norte-americanos projeta uma presença ainda maior de jogadores da modalidade nas próximas temporadas.

Ranking dos dez atletas mais bem pagos do mundo

Abaixo, confira a tabela com os dez maiores faturamentos do esporte mundial, estruturada em HTML com a identidade visual do Jogada10, utilizando tons de laranja e branco:

Posição Nome Esporte Nacionalidade Ganhos totais Ganhos dentro do esporte Ganhos fora do esporte 1 Cristiano Ronaldo Futebol Portugal US$ 300 milhões (R$ 1,50 bilhão) US$ 235 milhões (R$ 1,18 bilhão) US$ 65 milhões (R$ 325,04 milhões) 2 Canelo Alvarez Boxe México US$ 170 milhões (R$ 850,10 milhões) US$ 160 milhões (R$ 800,10 milhões) US$ 10 milhões (R$ 50,01 milhões) 3 Lionel Messi Futebol Argentina US$ 140 milhões (R$ 700,08 milhões) US$ 70 milhões (R$ 350,04 milhões) US$ 70 milhões (R$ 350,04 milhões) 4 LeBron James Basquete Estados Unidos US$ 137,8 milhões (R$ 689,08 milhões) US$ 52,8 milhões (R$ 264,03 milhões) US$ 85 milhões (R$ 425,05 milhões) 5 Shohei Ohtani Beisebol Japão US$ 127,6 milhões (R$ 638,08 milhões) US$ 2,6 milhões (R$ 13,00 milhões) US$ 125 milhões (R$ 625,08 milhões) 6 Stephen Curry Basquete Estados Unidos US$ 124,7 milhões (R$ 623,57 milhões) US$ 59,7 milhões (R$ 298,54 milhões) US$ 65 milhões (R$ 325,04 milhões) 7 Jon Rahm Golfe Espanha US$ 107 milhões (R$ 535,06 milhões) US$ 97 milhões (R$ 485,06 milhões) US$ 10 milhões (R$ 50,01 milhões) 8 Karim Benzema Futebol França US$ 104 milhões (R$ 520,06 milhões) US$ 100 milhões (R$ 500,06 milhões) US$ 4 milhões (R$ 20,00 milhões) 9 Kevin Durant Basquete Estados Unidos US$ 103,8 milhões (R$ 519,06 milhões) US$ 54,8 milhões (R$ 274,03 milhões) US$ 49 milhões (R$ 245,03 milhões) 10 Lewis Hamilton Automobilismo Reino Unido US$ 100 milhões (R$ 500,06 milhões) US$ 70 milhões (R$ 350,04 milhões) US$ 30 milhões (R$ 150,02 milhões)

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