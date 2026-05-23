EUA obrigam que RD Congo fique em isolamento antes da Copa

O diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca, Andrew Giuliani, alertou que a seleção do Congo enfrentará um isolamento obrigatório de 21 dias. Caso descumpra a exigência, o país africano perderá o direito de ingressar nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Afinal, o recente surto de Ebola na região motivou a forte preocupação das autoridades americanas.

“Avisamos categoricamente ao Congo que o grupo precisa preservar o isolamento total dessa ‘bolha’ por 21 dias antes do desembarque em Houston, marcado para 11 de junho. Reforçamos o aviso ao governo congolês: qualquer quebra nesse protocolo impedirá a viagem da delegação para o território americano. Fomos completamente claros”, enfatizou.

O treinador francês Sébastien Desabre e todos os atletas convocados, aliás, moram fora do Congo, com a maior parte do elenco atuando em clubes da França. Apenas alguns integrantes da comissão técnica que ainda viviam no país africano iniciaram o deslocamento para a Europa nesta semana.

A Organização Mundial da Saúde reportou nesta sexta-feira 82 casos e 7 mortes por ebola na RDC. São quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas.

Congo na Copa do Mundo

A RDC, aliás, se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A seleção deve ter como base a cidade americana de Houston.

Os Leopardos estão no Grupo K. Eles enfrentam Portugal na estreia, em Houston, no dia 17 de junho, depois jogam contra a Colômbia, em Guadalajara, no México, no dia 23 de junho. Por fim, vão enfrentar o Uzbequistão, em Atlanta, na última partida da fase de grupos, no dia 27 de junho.

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