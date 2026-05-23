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EUA obrigam que RD Congo fique em isolamento antes da Copa

EUA obrigam que RD Congo fique em isolamento antes da Copa
EUA obrigam que RD Congo fique em isolamento antes da Copa -

O diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca, Andrew Giuliani, alertou que a seleção do Congo enfrentará um isolamento obrigatório de 21 dias. Caso descumpra a exigência, o país africano perderá o direito de ingressar nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo. Afinal, o recente surto de Ebola na região motivou a forte preocupação das autoridades americanas.

“Avisamos categoricamente ao Congo que o grupo precisa preservar o isolamento total dessa ‘bolha’ por 21 dias antes do desembarque em Houston, marcado para 11 de junho. Reforçamos o aviso ao governo congolês: qualquer quebra nesse protocolo impedirá a viagem da delegação para o território americano. Fomos completamente claros”, enfatizou.

O treinador francês Sébastien Desabre e todos os atletas convocados, aliás, moram fora do Congo, com a maior parte do elenco atuando em clubes da França. Apenas alguns integrantes da comissão técnica que ainda viviam no país africano iniciaram o deslocamento para a Europa nesta semana.

A Organização Mundial da Saúde reportou nesta sexta-feira 82 casos e 7 mortes por ebola na RDC. São quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas.

Congo na Copa do Mundo

A RDC, aliás, se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A seleção deve ter como base a cidade americana de Houston.

Os Leopardos estão no Grupo K. Eles enfrentam Portugal na estreia, em Houston, no dia 17 de junho, depois jogam contra a Colômbia, em Guadalajara, no México, no dia 23 de junho. Por fim, vão enfrentar o Uzbequistão, em Atlanta, na última partida da fase de grupos, no dia 27 de junho.

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