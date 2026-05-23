Flamengo vence Inter fora de casa e assume quarta colocação do Brasileirão Feminino

O Flamengo conquistou um resultado de extrema importância na noite desta sexta-feira (22) pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Atuando fora de casa, as Meninas da Gávea derrotaram o Internacional pelo placar de 1 a 0. O triunfo no Sul do país permitiu ao clube carioca ultrapassar o próprio adversário direto na tabela de classificação.

Com os três pontos garantidos na bagagem, a equipe rubro-negra saltou temporariamente para a quarta posição do torneio, somando 22 pontos. Por outro lado, as Gurias Coloradas desperdiçaram a chance de encostar nos líderes e caíram para o sexto posto, com 20 pontos. Ambas as agremiações aguardam agora o encerramento dos demais confrontos da 12ª rodada.

Primeiro tempo equilibrado e chances desperdiçadas no Sul

O duelo em Porto Alegre começou bastante movimentado, com as duas equipes buscando o campo ofensivo desde os minutos iniciais. O Flamengo tomou a iniciativa das ações e quase abriu o marcador logo aos oito minutos da etapa inicial. A volante Djeni recebeu cruzamento preciso vindo do lado esquerdo, mas acabou cabeceando para fora.

A resposta das donas da casa aconteceu em jogadas de velocidade armadas pela meia Aninha. Aos 19 minutos, a goleira colorada Gabi Barbieri operou um verdadeiro milagre em finalização rasteira de Mariana Fernandes. O forte equilíbrio físico e os erros na hora da definição mantiveram o placar zerado antes do intervalo.

Jucinara decide de falta e trave salva o Flamengo

A etapa complementar iniciou de forma eletrizante sob a chuva que apertava na capital gaúcha. Logo no primeiro minuto, a zagueira rubro-negra Núbia aproveitou uma sobra na área e finalizou com força na trave. O gol da vitória saiu aos 12 minutos, quando a lateral Jucinara cobrou falta potente e venceu a goleira Gabi.

Em desvantagem, o Internacional partiu com todas as suas jogadoras em busca do gol de empate nos minutos finais. O confronto ganhou contornos dramáticos nos acréscimos com uma falta marcada na meia-lua da área carioca. Aos 51 minutos, Darlene desferiu um belo chute, mas a goleira Vivi Holzel espalmou e a bola carimbou o poste.

Foco dividido com o torneio de mata-mata

O elenco rubro-negro não terá muito tempo para comemorar o importante triunfo obtido em território gaúcho. A comissão técnica vira a chave imediatamente para focar nos compromissos eliminatórios da Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo visitará a Liga São João na próxima quarta-feira (27), em partida única.

As Gurias Coloradas também disputarão a sobrevivência na competição nacional de mata-mata no mesmo dia. A equipe do Mato Grosso medirá forças contra o Grêmio no tradicional clássico regional agendado para o Beira-Rio. Desse modo, o torneio de pontos corridos sofrerá uma breve pausa na temporada.

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