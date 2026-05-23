Juventude x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Na noite deste sábado (23), a bola rola para um duelo de peso pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 20h30 (de Brasília), Juventude e Sport medem forças no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O confronto coloca frente a frente dois times que brigam diretamente na parte de cima da tabela de classificação. O Juventude ocupa a 10ª colocação com 13 pontos e defende uma longa invencibilidade, embora venha de três empates seguidos. O Sport, por sua vez, soma 16 pontos e tenta se recuperar da derrota para o CRB na rodada passada, resultado que impediu o time pernambucano de assumir o topo do campeonato. No histórico geral, o equilíbrio é grande: são sete vitórias gaúchas, seis vitórias do Leão e cinco empates.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva por meio do canal ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o Juventude

Apesar de não perder há várias rodadas, o Juventude precisa voltar a somar três pontos para colar de vez no G4. Para buscar o resultado positivo diante do seu torcedor, o técnico Maurício Barbieri conta com reforços importantes. A saber, o zagueiro Luan Martins retorna após cumprir suspensão automática, e o meio-campista Mandaca voltou a ser relacionado e pode aparecer no time.

A equipe gaúcha deve ir a campo estruturada com três defensores, apostando na força do meio de campo e na experiência do centroavante Alan Kardec no setor ofensivo para furar a defesa adversária.

Como chega o Sport

O Sport entra em campo focado em recuperar os pontos perdidos na última apresentação e seguir firme na caça aos líderes da Série B. O comandante Márcio Goiano ganhou dois excelentes reforços para montar a equipe titular: o defensor Marcelo Ajul e o atacante Barletta, vice-artilheiro do time na competição, estão liberados e iniciam o confronto.

A formação pernambucana deve manter a postura agressiva no ataque, sustentada pela presença de Perotti na grande área e a velocidade de Clayson e Barletta pelas pontas, tentando explorar os espaços do time mandante.

JUVENTUDE X SPORT

Campeonato Brasileiro Série B – 10ª Rodada

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Luan Martins; Nathan, Raí Silva, Lucas Mineiro e Diogo Barbosa; Manuel Castro, Marcos Paulo e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT: Thiago Couto; Felipinho, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Madson; Zé Lucas, Biel Fonseca e Carlos de Pena; Clayson, Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: ESPN (Disney+ Premium)

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