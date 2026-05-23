México vence Gana em primeiro amistoso preparatório para a Copa

Ainda sem seus principais jogadores, o México venceu Gana por 2 a 0 em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, disputado em Puebla. Gutiérrez, logo na primeira oportunidade, e Martínez, na segunda etapa, marcaram os gols da partida.

A La Tri já se prepara para o Mundial desde o começo do mês com jogadores que atuam na liga local, dispensados da fase final do campeonato. Por outro lado, os Black Stars, que não contavam nem com o técnico Carlos Queiroz, contavam com apenas um jogador convocado na última Data Fifa. Inclusive, as duas seleções ainda não anunciaram a sua lista para a Copa do Mundo.

México domina e vence sem dificuldades

O México aproveitou para abrir o marcador logo no começo do jogo. Asare saiu jogando errado e a bola ficou nos pés de Gutiérrez, que encobriu o arqueiro e marcou. Os donos da casa seguiram pressionando, e o goleiro ganês se redimiu, em cobrança de falta de Alvarado.

Os Black Stars tiveram a primeira oportunidade com Afena Gyan, que arriscou da entrada da área e mandou na rede pelo lado de fora. Porém, os mexicanos seguiam em cima e Mora acertou a trave. No rebote, González parou em Asare. O goleiro ganês apareceu outra vez em arremate de Mora, que fez boa jogada individual pelo meio e quase ampliou. No lance seguinte, Vega chegou a marcar o segundo, mas estava impedido.

No começo do segundo tempo, Gana chegou com perigo. Afena Gyan exigiu que Acevedo fizesse boas defesas. Na sequência, Daniel Agyei arriscou de fora da área e acertou o travessão. Porém, em sua primeira chegada após o intervalo, o México ampilou. Martínez recebeu na área, tirou da defesa e marcou o segundo.

À medida que o jogo ia passando, Javier Aguirre aproveitava para fazer testes na seleção. Os donos da casa seguiram criando oportunidades e quase ampliaram. Violante chutou cruzado, a bola desviou na defesa e quase entrou. Depois, Martínez recebeu cruzamento na área e Castañeda pegou errado, mandando para fora.

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