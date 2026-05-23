Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar após final da Libertadores

Muito por conta de seu poderio financeiro, Flamengo e Palmeiras passaram a nutrir uma das principais rivalidades da América do Sul nos últimos anos. Afinal, ambos são os maiores campeões dos principais torneios em temporadas recentes, com inúmeros títulos de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil de 2019 em diante. Neste sábado (23/5), quando entrarem em campo no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do torneio nacional, escreverão novo capítulo na rivalidade, se reencontrando após pouco menos de seis meses. A última vez? A grande final da Libertadores da América de 2025, em Lima, no Peru.

Na ocasião, os times chegaram cercados de expectativa, visto que brigavam ao mesmo tempo também pelo título brasileiro. E a decisão da Libertadores chegava com um ingrediente extra: o time que vencesse se tornaria o primeiro brasileiro tetracampeão do principal torneio do continente. Melhor para o Flamengo, em jogo duro disputado no Monumental “U” de Lima. Relembre com o Jogada10, que estava presente na ocasião!

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Final Flamengo x Palmeiras cercada de expectativa

Lima, capital peruana, respirava futebol brasileiro na última semana de novembro. Afinal, enquanto diversos torcedores das duas equipes (e até mesmo a reportagem do J10) viajavam ao Peru, os times disputavam jogos importantes pelo Brasileirão. O Fla, aliás, podia entrar na final da Libertadores já como campeão nacional, mas precisava vencer o Atlético-MG na Arena MRV. Não foi o caso, o que adiou o título para depois da decisão no Monumental.

Assim, as ruas de Lima se misturavam entre Rio de Janeiro e São Paulo, com pessoas (até mesmo locais) trajadas de Flamengo e Palmeiras a torto e a direito. A expectativa seguiu até o fatídico dia 29, um sábado quente na capital, quando os times, enfim, foram a campo para saber quem seria o primeiro brasuca tetracampeão da Libertadores. Em campo, um jogo muito disputado, mas com poucas chances de gol para ambas as partes. Houve espaço até para polêmicas: Raphael Veiga e Pulgar mereciam ser expulsos? Tudo mudou aos 21′ da etapa final, quando Danilo subiu mais que todo mundo e testou firme para superar Carlos Miguel, fazendo o gol único do duelo.

Ao apito final, lágrimas de ambas as partes. Enquanto os rubro-negros festejavam a Glória Eterna pela quarta vez, os palmeirenses lamentavam a dura derrota. Além disso, na volta para o Brasil, muitos torcedores do Flamengo ainda se encaminhavam de volta ao Rio de Janeiro quando a equipe carioca batia o Ceará no Maracanã para erguer também o Brasileirão. O Palmeiras, líder durante diversas rodadas, e dono da melhor campanha da Libertadores com 100% de aproveitamento na fase de grupos, via os títulos escorrerem pelas mãos para o “maior rival”.

E em 2026?

A tônica é parecida na atual temporada. Isso porque os times chegam para o duelo direto como líderes da competição. Assim, ao entrar em campo neste sábado, no principal palco do futebol mundial, o Palmeiras, com 35 pontos em 16 partidas, pode ampliar sua liderança em uma espécie de revanche por 2025. Já o Flamengo, pedra no sapato palmeirense nas temporadas recentes, pode dar aquele susto, já que se aproximará como nunca do rival na tabela em caso de vitória.

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