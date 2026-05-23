Copa do Mundo 2026: saiba as 12 regras novas para a competição de seleções

Faltam 20 dias para a Copa do Mundo. Enquanto a ansiedade cada vez aumente mais para a bola rolar, existe também uma ansiedade para conhecer as novas regras que serão aplicadas a partir deste Mundial. Em um caráter vanguardista, a Copa deste ano terá a aplicação de um novo formato e de novas regras para o resto do futebol.

Por isso, o Jogada10 faz um pequeno resumo daquilo que será novidade na Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá. Fique por dentro das novas regras e recomendações que serão aplicados para todo o esporte após a competição.

Mudanças no formato e no regulamento da Copa do Mundo

1 -As quatro principais seleções do ranking da FIFA – Espanha, França, Argentina e Inglaterra – foram distribuídas no chaveamento do mata-mata de uma forma que, se liderarem seus grupos, não se enfrentam antes das semifinais da Copa. Espanha e França estão de um lado do chaveamento, caso fiquem em primeiro lugar dos seus grupos., enquanto Argentina e Inglaterra ficaram do outro.

2 – Por conta da expansão de seleções classificadas para a Copa do Mundo – de 32 para 38 – agora os oito melhores terceiros colocados também vão se classificar para o mata-mata do torneio. A última vez que isso aconteceu foi na Copa de 1994.

3 – Outra mudança de regulamento na Copa do Mundo é o novo primeiro critério de desempate. Diferentemente do que vinha sendo utilizado nas últimas edições da Copa do Mundo, onde o saldo de gols era o primeiro critério, a Copa de 2026 vai ter o confronto direto como primeiro critério de desempate na fase de grupos. A mudança foi feita para “proteger” a competitividade em grupos que tenham seleções muito díspares tecnicamente.

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4 – Por conta do aumento do número de seleções classificadas para a Copa do Mundo, e também por conta do aumento de equipes classificadas para o mata-mata, a FIFA estabeleceu um novo mata-mata após a fase de grupos. Por isso, a Copa de 2026 terá a fase de 16 avos de final, um passo antes da tradicional fase de oitavas.

5 – Em questão de regulamento, outra mudança bastante pedida finalmente foi atendida pela FIFA. Nesta Copa do Mundo, os cartões amarelos serão zerados duas vezes. A suspensão automática segue sendo com dois cartões amarelos. Mas dessa vez, os jogadores terão seus cartões zerados após a fase de grupos e novamente nas quartas de final.

Mudança nas regras do jogo

1 – A FIFA vai usar a Copa do Mundo como ponto de partida para adição de novas regras no futebol. No Mundial, as substituições terão tempo determinado para acontecer. Assim que a placa com os números for levantada, o jogador tem até 10 segundos para sair de campo. Caso o jogador estoure o tempo determinado, o atleta que for entrar na partida terá que ficar um minuto fora de campo. Sendo assim, passado o minuto, o jogador só vai poder entrar em campo quando a jogo parar.

2 – Algo que foi testado durante a Copa do Mundo de Clubes, em 2025, a parada obrigatória para hidratação será aplicada em todos os jogos da Copa do Mundo. A recomendação é para que os árbitros das partidas paralisem as partidas por volta do minuto 20. Sendo assim, os jogadores terão de 2 a 3 minutos para fazer sua hidratação. Obviamente, será uma parada obrigatória por tempo de jogo.

3 – De olho em acabar com a simulação e com a famosa cera, a FIFA estabeleceu que se o jogador for submetido a um atendimento médico dentro de campo, ele ficará obrigatoriamente um minuto fora de campo até ser liberado para retornar. Sendo assim, o jogador também só vai poder retornar ao gramado assim que o jogo estiver parado. Obviamente, existem exceções para a regra, como por exemplo: atendimento de goleiro, protocolo de concussões e lances em que o adversário for punido com cartão.

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4 – Visando dar mais dinamismo aos jogos da Copa do Mundo e recuperar tempo de bola rolando, a FIFA também estabeleceu que as reposições – laterais e tiro de meta – terão que ser feitas com tempo limite de cinco segundos. Desse modo, o árbitro iniciará uma contagem com a mão a partir do momento em que o jogador estiver apto a fazer a cobrança. Caso não faça, acontecerá a reversão, no caso do lateral, ou escanteio para o adversário, no caso do tiro de meta.

5 – Para evitar casos semelhantes ao de Vini Jr x Prestianni, na Champions League, a FIFA determinou que os jogadores que forem pegos verbalizando ofensas ao adversário com a mão cobrindo a boca – ou a camisa – serão expulsos de forma direta. Dessa forma, a orientação é uma forma de tentar coibir casos de agressões verbais como injúria e racismo, por exemplo.

Novos protocolos no VAR

1 – Desse modo, ainda em busca de aperfeiçoar a utilização do VAR, a FIFA segue fazendo atualizações no protocolo. A primeira grande mudança na utilização do VAR será a possibilidade do árbitro assistente de vídeo poder chamar o árbitro de campo para revisar um segundo cartão amarelo, para evitar expulsões injustas. Se o VAR analisar que um lance não é passível de uma segunda advertência, e por ventura uma expulsão, terá a oportunidade de chamar o árbitro de campo para uma revisão.

2 – A segunda mudança da utilização do VAR nesta Copa do Mundo será a possibilidade de uma checagem silenciosa de escanteios. Para não alterar a dinâmica da partida e evitar muitas paralisações, a checagem destes lances será sem a necessidade de revisão. A decisão será apenas comunicada ao árbitro de campo por meio do sistema de comunicação da arbitragem. Sendo assim, se o árbitro marcar tiro de meta em um lance de escanteio, a marcação será revisada pelo VAR e comunicada ao juiz no gramado.

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