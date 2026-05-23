Liverpool x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada da Premier League 2025/26 promete grandes emoções neste final de semana. Liverpool e Brentford se enfrentam neste domingo (24), às 12h (de Brasília), em Anfield, pela 38ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

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Como chega o Liverpool

O Liverpool chega para a última rodada da Premier League vivendo um momento de confiança e muito próximo de confirmar vaga na próxima Champions. Os Reds ocupam atualmente a quinta colocação, com 59 pontos, e dependem apenas de uma vitória simples para garantir presença na principal competição europeia da próxima temporada. A equipe de Arne Slot também ainda mantém chances matemáticas de terminar no G-4 caso vença o Brentford e conte com um tropeço do Aston Villa diante do City. Nas últimas rodadas, o Liverpool conseguiu manter regularidade e chega embalado pela boa sequência dentro de Anfield.

Para o confronto deste domingo, Arne Slot não deve fazer mudanças importantes na equipe titular. O treinador segue sem poder contar com Hugo Ekitiké, Alexander Isak e Jeremie Frimpong, que continuam lesionados e fora da partida. Sem novos suspensos ou baixas recentes, a tendência é de manutenção da base utilizada nas últimas rodadas.

Como chega o Brentford

Por outro lado, o Brentford chega para a rodada final ainda sonhando com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. A equipe ocupa a nona colocação, com 52 pontos, e segue viva na disputa pelas últimas vagas destinadas à Liga Conferência e à Liga Europa. O clube londrino cresceu na reta final da temporada e conseguiu entrar na briga direta com equipes como Chelsea, Brighton e Bournemouth. Além disso, o Brentford chega motivado após resultados importantes nas últimas semanas.

Para a partida em Anfield, o técnico Keith Andrews deve repetir a formação utilizada na rodada passada contra o Crystal Palace. A principal esperança ofensiva segue sendo Igor Thiago, destaque da equipe na reta final da temporada e convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

LIVERPOOL X BRENTFORD

38ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 24/05/2026, às 12h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool.

LIVERPOOL: Mamardashvili; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Jones, Szoboszlai e Ngumoha; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

BRENTFORD: Kelleher; Kayode, Ajer, Collins e Lewis-Potter; Janelt, Yarmoliuk, Jensen, Damsgaard e Ouattara; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Árbitro: Darren England.

Auxiliares: Scott Ledger e Akil Howson.

VAR: Tony Harrington.

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