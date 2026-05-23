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Corinthians liga alerta no Brasileiro, após atingir metas na Libertadores

Corinthians liga alerta no Brasileiro, após atingir metas na Libertadores
Corinthians liga alerta no Brasileiro, após atingir metas na Libertadores -

Diferentemente do que previa o planejamento traçado no início do ano, o Corinthians não encarou a partida contra o Peñarol, pela Libertadores, como o compromisso mais decisivo da semana. A mudança de rota aconteceu por causa da situação delicada no Campeonato Brasileiro, que obrigou o clube a redirecionar parte de suas atenções.

Ainda assim, a estratégia funcionou. Afinal, mesmo com uma equipe alternativa em Montevidéu, o Timão empatou por 1 a 1, garantiu a liderança do Grupo E. Além disso, preservou seus principais jogadores para o duelo deste domingo (24/5), contra o Atlético-MG.

Nos bastidores, a classificação em primeiro lugar é tratada como um resultado importante. A diretoria valoriza o fato de poder decidir os confrontos das oitavas de final na Neo Química Arena, considerada uma das principais armas do clube em mata-matas. A campanha continental, inclusive, superou as expectativas internas e encerrou com sucesso a primeira parte do planejamento estabelecido para maio.

Corinthians liga alerta no Brasileirão

Por outro lado, o cenário no Campeonato Brasileiro preocupa. O Corinthians abre atualmente a zona de rebaixamento, algo que acendeu o alerta no clube antes do previsto. Desde o início da temporada, o objetivo interno era evitar qualquer drama na competição nacional, cenário que se repetiu nos últimos anos. Esse compromisso começou ainda na gestão de Dorival Júnior e acabou sendo mantido pelo atual técnico, Fernando Diniz.

A avaliação dentro do clube é que embora as copas sejam vistas como os caminhos mais viáveis para buscar um título, o Brasileirão não pode ser negligenciado. A meta é somar seis pontos nos dois jogos restantes antes da paralisação para a Copa do Mundo. Internamente, existe o entendimento de que atravessar esse período dentro do Z4 teria impacto negativo no ambiente do elenco e também no planejamento esportivo para o segundo semestre.

Fernando Diniz acredita que o Corinthians pode disputar títulos na segunda metade da temporada sem correr riscos no Brasileiro, desde que consiga estabilidade na tabela. Para isso, o treinador considera essencial manter a base do elenco. A diretoria, no entanto, trabalha com a necessidade de arrecadar ao menos 20 milhões de euros em vendas na próxima janela, tentando equilibrar as contas sem comprometer o desempenho esportivo do time.

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