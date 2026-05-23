City x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

O City entra em campo neste domingo (24), às 12h (de Brasília), para um jogo carregado de emoção. O duelo contra o Aston Villa, no Etihad Stadium, em Manchester, marcará a despedida do técnico Pep Guardiola no comando da equipe após dez temporadas históricas e 20 títulos conquistados.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

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Como chega o City

O City chega para a última rodada da Premier League vivendo um clima de despedida e celebração. A equipe ocupa a terceira colocação, com 78 pontos, e não possui mais chances de conquistar o título após o empate por 1 a 1 com o Bournemouth na rodada passada, resultado que confirmou o Arsenal como campeão antecipado. Apesar disso, os Citizens encerram a temporada em alta depois da conquista da Copa da Inglaterra sobre o Chelsea no último fim de semana. O grande destaque do jogo será a despedida de Pep Guardiola, que deixará o comando do clube após dez temporadas e 20 títulos conquistados.

Para o confronto diante do Aston Villa, Guardiola deve utilizar praticamente força máxima no Etihad Stadium. Além do treinador espanhol, outros nomes importantes também fazem sua despedida do clube, como John Stones e Bernardo Silva, ambos cotados para começar entre os titulares.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa também atravessa um momento extremamente positivo na temporada. A equipe comandada por Unai Emery conquistou a Liga Europa na última quarta-feira (20) após vencer o Freiburg por 3 a 0 na decisão e chega embalada para a rodada final da Premier League. Os Villans ocupam atualmente a quarta colocação, com 62 pontos, e já garantiram vaga na próxima Champions. Mesmo assim, ainda tentam confirmar a posição no G4.

Para a partida em Manchester, a tendência é de manutenção da base titular utilizada na final da Liga Europa. Unai Emery não deve promover muitas mudanças no time principal, apostando na sequência da equipe que conquistou o título continental.

CITY X ASTON VILLA

38ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 24/05/2026, às 12h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester.

CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ghéhi e O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Semenyo, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Lindelöf, McGinn, Tielemans e Maatsen; Watkins e Rogers. Técnico: Unai EMery.

Árbitro: Andy Madley.

Auxiliares: Richard West e Simon Long.

VAR: Timothy Wood.

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