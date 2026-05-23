São Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Neste sábado (23/5), São Paulo e Botafogo se enfrentam, às 17h (de Brasília), no Morumbis, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mandante e vindo de duas derrotas seguidas, o Tricolor paulista segue na quarta posição, somando 24 pontos. Do outro lado, vindo de vitória contra o Corinthians, no Nilton Santos, o Botafogo ocupa a 9ª posição, com 21 pontos.

A Voz do Esporte inicia a transmissão às 15h30, trazendo todos os detalhes de um clássico que promete mexer com a parte de cima da tabela. A narração fica por conta de Ricardo Froede, comandando as emoções de um confronto direto e de alta intensidade.