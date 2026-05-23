Gustavo Henrique vê duelo com o Grêmio como ‘jogo da vida’ do Santos

O volante Gustavo Henrique classificou o confronto entre Santos e Grêmio como o “jogo da vida” do Peixe nesta reta inicial do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 17ª rodada da competição, e ganhou peso ainda maior por causa da situação delicada da equipe santista na tabela.

Após o empate por 2 a 2 diante do San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, o meio-campista admitiu o momento de pressão vivido internamente no elenco. Além disso, o jogador reconheceu que os resultados recentes aumentaram a cobrança tanto da torcida quanto dentro do próprio grupo comandado por Cuca.

“Vai ser um jogo complicado, mas vai ser o jogo da nossa vida. Tem que dar a vida e o grupo está se cobrando bastante”, afirmou o volante.

Gustavo Henrique também tranquilizou a comissão técnica sobre a condição física após deixar a última partida com dores musculares. Segundo o jogador, a substituição ocorreu apenas por precaução, e ele garantiu estar totalmente recuperado para enfrentar o Grêmio.

Time sob pressão

O Santos chega pressionado para a rodada, já que ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos, mesma pontuação da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o time acumula desgaste físico e mental nas últimas semanas, principalmente por causa da sequência de jogos decisivos entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana.

Para o confronto em Porto Alegre, o técnico Cuca terá desfalques importantes. Neymar segue fora por causa de um edema na panturrilha direita, enquanto Rollheiser também não viajou após apresentar problema muscular. Além disso, Barreal cumpre suspensão. Dessa forma, Rony deve ganhar oportunidade entre os titulares ao lado de Gabigol no setor ofensivo.

A tendência é de que o Santos entre em campo com: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Veríssimo, Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Miguelito, Rony e Gabigol.

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