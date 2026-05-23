Milan x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Italiano chega ao fim neste domingo (24/5) e enquanto diversos times já estão no modo “férias”, o mesmo não se pode afirmar sobre o Milan. A equipe rossonera vai a campo para encarar o Cagliari em jogo que pode representar o retorno à Uefa Champions League após uma temporada fora. Será em sua casa, no San Siro, em Milão, a partir das 15h45 (de Brasília). Aos visitantes, 16º colocados, apenas o cumprimento de tabela, já que se livraram do rebaixamento com antecedência.

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Como chega o Milan

Em terceiro lugar, o Milan depende apenas de si para se garantir entre os quatro primeiros e, dessa forma, vaga na próxima edição da Uefa Champions League. A equipe de Massimiliano Allegri chega com 70 pontos, mesma pontuação da Roma (quarta). No entanto, Como (quinto) e Juventus (sexto) possuem 68 e ainda prometem duelar até o fim pela vaga na principal competição da Europa.

E, para este importante compromisso, Allegri terá força máxima, já que tem os retornos dos suspensos Estupiñán, Rafael Leão e Saelemaekers. Modric, recuperado de uma fratura na face, deve voltar após três jogos como ausência.

Como chega o Cagliari

O Cagliari jogará apenas para tentar melhorar sua posição na tabela. Afinal, já se livrou do fantasma do rebaixamento e aparece em 16º, com 40 pontos, sem chances de perder posições. Há, porém, oportunidade de subir três lugares em caso de vitória em Milão. Para isso, precisaria torcer para tropeços de Genoa e Parma na rodada. A Fiorentina empatou em 1 a 1 com a Atalanta na última sexta (22/5) e vê a 14ª posição ameaçada.

O técnico Fabio Pisacane, no entanto, conta com desfalques, como Felici e Idrissi – ambos lesionados. Liteta, Mazzitelli e Pavoletti estão saindo do estaleiro e podem, dessa forma, surgir como surpresas na escalação do italiano.

MILAN x CAGLIARI

Campeonato Italiano 2025/26 – 38ª rodada

Data-Hora: 24/5/2026, domingo, 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot e Bartesaghi; Giménez e Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri

CAGLIARI: Caprile; Zappa, Mina, Dossena e Obert; Adopo, Deiola e Gaetano; Palestra, Espósito e Mendy. Técnico: Fabio Pisacane

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Assistentes: Fabiano Preti (ITA) e Filippo Bercigli (ITA)

VAR: Rosario Abisso (ITA)

Onde assistir: ESPN 3 e Disney+

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