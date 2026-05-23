Botafogo x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e América-MG duelam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Os dois times, aliás, buscam somar pontos o mais rápido possível, pois ocupam a parte inferior da tabela de. Pela projeção, as equipes devem ficar fora do G8, zona de classificação para próxima fase da competição.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e América-MG, pelo Brasileirão Feminino, terá a transmissão do Canal Uol TV.

Como chega o Botafogo

A equipe carioca chega para esse jogo na 16ª colocação com apenas cinco pontos, campanha de uma vitória, dois empates de sete derrotas. No jogo anterior pelo Brasileiro Feminino A1, o Botafogo atuou como visitante contra o Palmeiras, na Arena Barueri, em Barueri (SP), e perdeu por 3 a 0.

Léo Goulart, técnico do Botafogo, deve mandar a campo a seguinte formação. A saber: Michele, Sinara, Camurça, Cosmann e Kaila; Bebê, Bove e Sashá; Tailane, Rebeca e Tipa.

Como chega o América-MG

Já o time mineiro ocupa a 17ª posição na competição nacional com três pontos e trajetória sem triunfos, com três igualdades e oito placares negativos. Na última rodada, a equipe mineira recebeu o Atlético-MG e acabou derrotada, por 2 a 0, em casa, na Arena Gregorão, em Contagem (MG).

O técnico Jorge Victor, assim, deve repetir o time contra o Atlético: Taluane; Maiara, Mimi, Duda Nascimento, Lorranny; Ana Clara, Kaylaine, Laís, Lana; Stefanie, Dani Ortolan

Arbitragem

Por fim, Andressa Hartmann, do Rio de Grande do Sul, será a dona do apito. Beatriz Geraldini de Sousa e Barbara Maia Fraga, do Rio de Janeiro, ficam como assistentes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.