Remo x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos na tabela, Remo e Athletico se enfrentam no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (24), às 16h. A partida é válida pela 17ª rodada do Brasileirão, a penúltima antes da parada para a Copa do Mundo.

Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Leão do Norte vive um momento de reabilitação no campeonato. Afinal, a equipe azulina não perde há três rodadas, além de conseguir a classificação na Copa do Brasil, e ocupa a 18ª colocação na tabela, com 15 pontos. Por outro lado, o Furacão vem de três partidas sem vencer e tem dificuldades em sua campanha como visitante. Entretanto, o Rubro-Negro está na quinta colocação, com 24 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view.

Como chega o Remo

Com uma campanha melhor como visitante do que como mandante, o Leão tenta usar a força de sua casa para se aproximar de uma saída da zona de rebaixamento. Inclusive, o time azulino pode até deixar a área de descenso nesta rodada, caso vença e Corinthians, Santos ou Grêmio percam seus jogos, além de uma combinação de saldo de gols. Outro ponto que chama a atenção é a defesa, que sofreu gols em todos os jogos do Brasileirão até aqui. Para a partida, Léo Condé tem o retorno do meia Zé Ricardo, que teve sua punição reduzida pelo STJD.

Como chega o Athletico

Melhor mandante do Brasileirão, o Furacão tenta se reabilitar como visitante. Afinal, o Rubro-Negro só somou quatro pontos longe de casa no torneio, nos dois primeiros jogos. Entretanto, Odair Hellmann terá problemas para montar o time. O treinador não conta com Portilla, liberado para treinar com a seleção colombiana, além dos desfalques de Terán, Luiz Gustavo, Esquivel e Léo Derik, lesionados. Por outro lado, o atacante Julimar está liberado após mais de um mês tratando uma entorse no tornozelo e retorna à equipe.

REMO X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e horário: 24/5/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Felipinho, Jadson, Zapelli e Claudinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

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