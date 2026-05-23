Viery entra na mira de clubes ingleses por se destacar no Grêmio

O zagueiro Viery entrou na mira de clubes da Inglaterra após ganhar espaço e se firmar como titular do Grêmio na temporada 2026. O defensor de 21 anos vem sendo monitorado por equipes da Premier League e, além disso, já aparece internamente como um dos atletas com maior potencial de venda do elenco tricolor para a próxima janela europeia.

De acordo com informações divulgadas inicialmente pela GZH e confirmadas posteriormente por outros veículos brasileiros, o Newcastle United realizou sondagens recentes para obter informações sobre a situação contratual do jogador. Além disso, o clube inglês enviou observadores para acompanhar atuações do defensor em partidas importantes do Grêmio ao longo da temporada.

O interesse europeu, no entanto, não se limita ao Newcastle. O Brighton & Hove Albion também monitora Viery, enquanto Benfica, Lille e Bologna já fizeram contatos considerados informais pelo entorno do atleta. Apesar disso, nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento ao clube gaúcho.

Cautela gremista

Internamente, a diretoria gremista trata a situação com cautela, embora reconheça que o zagueiro ganhou valorização importante em 2026. O Grêmio, inclusive, admite a necessidade de realizar negociações na próxima janela para equilibrar as finanças, e Viery aparece entre os nomes mais valorizados do elenco.

Pessoas ligadas ao estafe do jogador entendem que uma eventual transferência pode girar em torno de 20 milhões de euros, valor próximo de R$ 117 milhões na cotação atual. O defensor possui contrato com o Grêmio até dezembro de 2029, fator que fortalece o clube em possíveis negociações futuras.

Viery soma 18 partidas pelo Grêmio na temporada 2026, com um gol e uma assistência. Além disso, se consolidou como peça importante no sistema defensivo. Cria das categorias de base do clube, o zagueiro superou rapidamente a marca de jogos da temporada passada. Desse modo, passou a ser tratado como uma das principais promessas recentes reveladas pelo Tricolor.

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