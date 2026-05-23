Inter deve ter mudanças para enfrentar o Vitória no Barradão

O Inter deve ter mudanças importantes para enfrentar o Vitória neste sábado, às 17h (de Brasília), no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da necessidade de substituir Carbonero, o técnico Paulo Pezzolano ainda avalia ajustes no sistema defensivo e também no setor ofensivo para a partida em Salvador.

A principal tendência é a entrada de Rafael Borré no ataque colorado. O colombiano vive bom momento e, além disso, aparece como artilheiro da equipe na temporada, com nove gols, sendo três marcados nos últimos quatro jogos. Dessa forma, Pezzolano pode alterar o perfil ofensivo da equipe, apostando em maior mobilidade no setor de frente.

Por outro lado, o jovem Allex também surge como alternativa para substituir Carbonero. O atacante ganhou espaço recentemente e pode atuar pelos lados ou até centralizado, enquanto Alan Patrick corre por fora na disputa por uma vaga entre os titulares. Ainda assim, o cenário mais provável neste momento indica a utilização de Borré ao lado de Alerrandro no ataque colorado.

No sistema defensivo, Pezzolano também analisa mudanças. Félix Torres e Victor Gabriel disputam posição na zaga após retornarem de suspensão, embora a tendência seja pela utilização do equatoriano ao lado de Gabriel Mercado. Além disso, Rochet segue como desfalque, o que mantém Anthoni na equipe titular.

O Inter chega para a rodada ocupando a 11ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos. O time acumula uma sequência de duas vitórias e dois empates nas últimas quatro partidas. Além disso, a equipe tenta manter o momento de recuperação antes da pausa para a Copa do Mundo.

A provável escalação do Internacional para enfrentar o Vitória tem, por fim: Anthoni, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Matheus Bahia, Villagra, Bruno Henrique, Bernabei, Vitinho, Alerrandro e Rafael Borré.

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