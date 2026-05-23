Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Embalada pelo resultado conquistado na Libertadores, a Raposa tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela, enquanto a Chape busca interromper a crise que afunda o clube na lanterna da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (pay-per-view).

Como chega o Cruzeiro

O empate com o Boca Juniors, fora de casa, pela Libertadores, aumentou a confiança do elenco para a sequência da temporada. Mesmo sem vencer na Bombonera, o Cruzeiro saiu fortalecido pelo desempenho apresentado e agora volta o foco para o Brasileirão. Neste momento, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 20 pontos.

A tendência é de um Mineirão cheio para empurrar o time de Artur Jorge, sobretudo porque a rodada coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas. Ainda assim, o treinador convive com problemas importantes no elenco. Keny Arroyo está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto nomes como Gerson, Lucas Romero, Matheus Pereira, Otávio e Cauan Morais entram pendurados para a partida.

Como chega a Chapecoense

Por outro lado, um ciclo: entra treinador, sai treinador, e nada da Chapecoense sair da lanterna. Sem vencer há 14 partidas, o clube tem apenas nove pontos somados até aqui. Além disso, a equipe tem a pior defesa da competição, com 30 gols sofridos.

Nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas e apenas um empate. O último resultado contra o Remo poderia ter quebrado o tabu, mas sofreu a virada no fim da partida. O ambiente interno continua pesado e, embora ainda exista esperança matemática de reação, parte da torcida e dos comentaristas já dão a Chape como rebaixado, embora reste muito chão pela frente.

Para o duelo no Mineirão, a boa notícia fica pelo retorno de Yannick Bolasie, que cumpriu suspensão na rodada passada. Por outro lado, Camilo desfalca a equipe após receber o terceiro cartão amarelo. Assim, Fábio Matias precisará reorganizar o meio-campo para tentar surpreender fora de casa.

CRUZEIRO x CHAPECOENSE

17ª Rodada – Brasileirão 2026

Data e horário: 24/05/2026 (domingo), ás 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Gerson, Romero; Christian, Matheus Pereira, Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

CHAPECOENSE: Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo; Marcos Vinicius, Rafael; Jean Carlos, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Bolasie. Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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