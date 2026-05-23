Grêmio x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio e Santos se enfrentam neste sábado (23), às 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor vem de empate com o Bahia, em 1 a 1, na última rodada e está em 15º, com 18 pontos. Já o Peixe perdeu para o Coritiba, por 3 a 0, e atualmente é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Os trabalhos da Voz do Esporte, assim, abrem às 17h30 para acompanhar este clássico de camisas pesadas e muita tradição. Diego Mazur será a voz da narração, transmitindo a eletricidade e o peso de um jogo decisivo.