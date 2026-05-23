Flamengo monitora Danilo, do Botafogo, e teme saída de Pulgar

O Flamengo já monitora o mercado em busca de reforços para o meio-campo e trata o setor como prioridade para a próxima janela de transferências. Internamente, a diretoria entende que o elenco pode sofrer perdas importantes no segundo semestre. Dentro desse cenário, Danilo aparece como um dos jogadores observados pelo departamento de futebol rubro-negro. Além disso, avalia que a equipe precisa aumentar a reposição técnica para manter competitividade em todas as competições da temporada.

O meio-campista, atualmente ligado ao Botafogo, já despertou interesse do Flamengo anteriormente e voltou a ser discutido internamente após o afastamento no clube alvinegro. Além disso, o Palmeiras também acompanha a situação do atleta, que foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. As informações são do ge.

A principal preocupação envolve Erick Pulgar. Titular absoluto antes da lesão sofrida em abril, o chileno possui multa rescisória reduzida para 4 milhões de dólares — cerca de R$ 20 milhões — a partir do meio de 2026, cenário semelhante ao que aconteceu anteriormente com Gerson, negociado após pagamento da cláusula. Dessa forma, o Flamengo trabalha com a possibilidade concreta de receber propostas pelo volante na próxima janela internacional.

Parte física preocupa

Além disso, o clube também monitora a situação física e o desgaste do elenco ao longo da temporada. Internamente, existe preocupação principalmente com a necessidade de controlar minutagem e evitar sobrecarga em jogadores experientes, o que aumentou a busca por nomes capazes de atuar em mais de uma função no meio-campo.

O Flamengo busca um volante com capacidade de atuar em diferentes funções do meio, sobretudo alguém com intensidade física e qualidade na saída de bola. Ainda assim, o clube mantém cautela antes da abertura oficial da janela e evita avançar em negociações neste momento.

A movimentação rubro-negra acontece paralelamente ao planejamento para a sequência da temporada, principalmente porque a comissão técnica entende que o calendário intenso e a disputa simultânea de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil exigirão um elenco mais profundo na segunda metade do ano.

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