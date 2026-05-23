Mirassol x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Mirassol e Fluminense se enfrentam no sábado, às 19h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP). O Leão Caipira ocupa a 19ª posição, com 13 pontos, mas acaba de garantir vaga histórica nas oitavas da Libertadores. Do outro lado, o Tricolor é o terceiro colocado, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental.

A bola rola na Voz do Esporte com o pré-jogo a partir das 17h30, esquentando os motores para este grande embate. Bruno Scaciotti conduz a narração com sua vibração característica, projetando os rumos da partida.