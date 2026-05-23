Uma semana depois, Celtic volta a ser campeão: desta vez, da Copa da Escócia

O Celtic fechou a temporada escocesa com chave de ouro. Neste sábado, 23/5, no Hampden Park, em Glasgow, venceu o Dunfermline na final da Copa da Escócia por 3 a 1, gols de Maeda e Engels no primeiro tempo e uma pintura de Iheanacho na etapa final.Cooper descontou. Assim, o time que conquistou o pentacampeonato de forma inesperada — vencendo o Hearts, que liderou o campeonato quase inteiro, com gols no fim e ultrapassando o rival na última rodada — levou a Copa de seu país.
Esta foi a 43ª Copa da Escócia do Celtic, o maior campeão (o Rangers vem a seguir, com 34). Assim, recupera a hegemonia perdida na temporada passada para o Aberdeen. O Dunfermline tentava o terceiro título, mas não vence desde 2006/07.
Celtic abre 2 a 0 no primeiro tempo
O Celtic teve 81% de posse de bola no primeiro tempo, com quatro finalizações contra uma do rival, que desperdiçou grande chance no início do jogo. Assim, não foi surpresa que o pentacampeão escocês fosse para o intervalo com 2 a 0 no placar. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, quando o japonês Maeda (convocado por sua seleção para a Copa) recebeu lançamento em profundidade de Johnson, aproveitou que o zagueiro errou o corte e entrou na cara do goleiro Oxborough. Foi dar um toquinho por cobertura e sair para comemorar com a torcida no Hampden Park.
Aos 35, o belga Engels recebeu na intermediária de McGregor e mandou a bomba. O chute foi fortíssimo, mas muito próximo de Oxborough, que não se mexeu, mostrando pouco reflexo e falhando no lance.
Golaço no segundo tempo
No segundo tempo, o Dunfermline tentou o gol e teve pelo menos duas boas chances. Mas a efetividade foi do Celtic, que teve um gol anulado por impedimento e, aos 27 minutos, ampliou numa jogada antológica de Iheanacho. O jogador nigeriano recebeu pela direita, já dentro da área, e, com dribles curtos, saiu de dois marcadores e do goleiro, chutando pressionado para fazer um dos mais belos gols da temporada escocesa, ampliando para 3 a 0. O Dunfermline ainda descontou com Cooper, fechando o placar em 3 a 1.
