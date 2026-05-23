Atlético-GO x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste domingo (24), a bola rola para um confronto direto de invictos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 16h (de Brasília), Atlético-GO e São Bernardo se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O duelo coloca frente a frente equipes que atravessam excelentes sequências na competição. O São Bernardo é o atual líder da Série B com 17 pontos e não sabe o que é perder há cinco rodadas, consolidando-se como forte candidato ao acesso sob o comando de Ricardo Catalá. Já o Atlético-GO, na tentativa de encostar no pelotão de cima, soma 12 pontos e defende uma invencibilidade de seis partidas na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva por meio do canal ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Eduardo Souza ganhou reforços importantes para armar a equipe que tentará derrubar o líder. O defensor Junior Barreto se recuperou de dores no pé e vai para o jogo, enquanto o atacante Bruno José retorna após cumprir suspensão automática. A única baixa confirmada é o lateral-esquerdo Guilherme Lopes, desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

O time goiano deve ir a campo modificado no sistema defensivo, contando com o retorno de Barreto para dar solidez. Além disso, aposta no trio ofensivo formado por Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony para furar a retaguarda paulista.

Como chega o São Bernardo

O Bernô viaja a Goiânia blindado pela liderança e focado em manter a gordura na ponta da tabela. O comandante Ricardo Catalá terá força máxima com o retorno do volante Foguinho, que desfalcou o time por suspensão no empate contra o América-MG na rodada passada.

A volta do meio-campista deve ser a única alteração na formação titular, mantendo a base competitiva que não perde desde o dia 12 de abril, sustentada pelo trio de ataque com Echaporã, Daniel Amorim e Pedro Vitor.

ATLÉTICO-GO X SÃO BERNARDO

Campeonato Brasileiro Série B – 10ª Rodada

Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Tito, Natã e Junior Barreto; Ewerthon, Leandro Vilela, Cristiano e Gustavo Daniel; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony. Técnico: Eduardo Souza.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Foguinho e Dudu Miraíma; Echaporã, Daniel Amorim e Pedro Vitor. Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Onde assistir: ESPN (Disney+ Premium)

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