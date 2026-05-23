Hull City vence o ‘jogo do bilhão’ e volta a Premier League

Demorou nove anos e uma decisão com mais de 100 minutos de jogo, mas o Hull City está de volta a Premier League. Com um gol desde já histórico de Oliver McBurnie aos cinquenta minutos do segundo tempo, a equipe venceu o Middlesbroug por 1 a 0, neste sábado (23), em Wembley, e vai disputar a primeira divisão do Campeonato Inglês na próxima temporada. De quebra, faturou uma verba de cerca de R$ 1,2 bilhão. Além disso, caso permaneça na elite inglesa, colocará quantia semelhante no bolso.

Primeiro Tempo

Sob um calor de cerca de 30ºC, o Middlesbrough começou mais adiantado, com destaques para Whittaker e McGree, este atacando pelo lado esquerdo. Desse modo, o Hull recuou as linhas e tentou responder em transições. Apesar da iniciativa, o Boro produziu pouco em termos de chances claras.

O Hull, por sua vez, teve as melhores oportunidades do período. Aos 24 minutos, Millar cruzou da esquerda e Coyle cabeceou para defesa de Brynn. Aos 45, Crooks levantou a bola pela esquerda, McBurnie ganhou a disputa aérea com Malanda e cabeceou buscando o canto superior direito. A bola explodiu no travessão.

Segundo Tempo

O segundo tempo foi mais aberto do que a etapa inicial, embora ainda bastante marcado pela tensão da decisão e pelo desgaste físico em Wembley. O Middlesbrough voltou melhor do intervalo e, logo nos primeiros minutos, criou as principais oportunidades da partida. Strelec quase aproveitou uma saída errada de Pandur, enquanto Whittaker teve uma finalização bloqueada pela defesa. Pouco depois, Dael Fry desperdiçou a melhor chance do Boro ao aparecer livre no segundo poste e cabecear por cima.

Na reta final, no entanto, o ritmo caiu e a partida parecia caminhar para a prorrogação. Aos 50 minutos do segundo tempo, porém, Hirakawa avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Brynn não conseguiu afastar completamente, e Oliver McBurnie apareceu livre perto do gol para finalizar de pé esquerdo e marcar o gol da vitória. Assim, no último lance da partida, o Hull City venceu por 1 a 0 e garantiu o acesso à Premier League.

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