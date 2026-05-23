Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo (24/5), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Timão tenta aliviar a pressão e sair da zona de rebaixamento, o Galo busca mais regularidade para encostar no pelotão de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e Premiere

Como chega o Corinthians

O Corinthians inicia a rodada na 17ª colocação, com 18 pontos, e vê no fator casa uma oportunidade importante para reagir no torneio. Apesar do momento delicado no Campeonato Brasileiro, o ambiente ganhou confiança após a campanha sólida na Copa Libertadores. Na última quinta-feira, o Timão empatou por 1 a 1 com o Peñarol, fora de casa, manteve a invencibilidade e garantiu a liderança do grupo com uma rodada de antecedência.

Para o duelo deste fim de semana, porém, o técnico Fernando Diniz terá problemas para montar a equipe. Memphis Depay segue em recuperação de uma lesão no bíceps femoral e deve continuar fora. Além dele, o lateral Hugo e o zagueiro João Pedro Tchoca, ambos no departamento médico, também são desfalques, assim como os atacantes Vitinho e Kayke. Em contrapartida, Matheus Bidu deve retornar ao time titular após se recuperar de uma entorse no tornozelo.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético chega embalado após duas vitórias consecutivas dentro da Arena MRV, superando Mirassol pelo Brasileirão e Cienciano pela Sul-Americana, resultado que devolveu confiança ao elenco de Eduardo Domínguez.

Pelo campeonato, o Galo aparece na 10ª colocação com 21 pontos, embora a distância para o Z4 seja curta. Ao mesmo tempo, uma vitória atleticana pode aproximar o clube do grupo da parte de cima da tabela. Em contrapartida, pela Sula, o panorama também segue completamente aberto. O Atlético ocupa a terceira posição do Grupo B, com sete pontos, empatado com os dois primeiros colocados e com um jogo restando.

“Barba” não conta com Gustavo Scarpa, que segue fora após sofrer entorse no joelho e continua em recuperação no departamento médico.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data e hora: 24de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG: Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Maycon e Alan Franco; Alan Minda, Cuello e Bernard; Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.