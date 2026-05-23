Bologna e Inter de Milão empatam no encerramento do Italiano

Pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, Bologna e Inter de Milão empataram por 3 a 3, neste sábado (23), no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha. Os gols do Bologna foram marcados por Bernardeschi, Pobega e Zielinski, contra. Dimarco e Pio Esposito, duas vezes, fizeram para a Inter. Com o resultado, o Bologna encerrou a Serie A na oitava colocação, com 56 pontos. Já a Inter, campeã italiana, fechou a campanha em primeiro lugar, com 87 pontos.

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou com a Inter mais controlada e terminou com o Bologna em vantagem. Os nerazzurri abriram o placar aos 22 minutos, com Federico Dimarco. A resposta dos donos da casa veio logo depois. Bernardeschi empatou aos 25 minutos e mudou o clima no Dall’Ara.

Depois do empate, o Bologna cresceu em campo e passou a pressionar mais. A equipe criou chances com Freuler, Rowe e Castro. Aos 42 minutos, Pobega marcou o gol da virada. Assim, o time da casa foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

Segundo tempo

O Bologna voltou melhor e ampliou aos 3 minutos do segundo tempo, em gol contra de Zielinski. A vantagem parecia encaminhar uma vitória dos donos da casa. No entanto, a Inter reagiu aos 19 minutos. Diouf fez grande jogada, acertou a trave, e Pio Esposito completou o rebote.

Na reta final, a Inter aumentou a pressão e deixou o jogo aberto. O Bologna tentou administrar o resultado, mas perdeu força. Aos 42 minutos, Pio Esposito marcou de novo e, por fim, evitou a derrota da campeã italiana.

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