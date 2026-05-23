Barcelona goleia o Lyon e é campeão da Champions feminina

Enfim, o Barcelona é campeão da Champions feminina em cima de sua maior pedra no sapato: o Lyon. Neste sábado, 23/5, goleou o arquirrival francês no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega, por 4 a 0. Os gols foram no segundo tempo: Pajor e Paraluello fizeram dois gols. O curioso foi que, apesar do placar, o jogo foi duríssimo. Afinal, o Lyon não tomou superior no primeiro tempo e parte da etapa final. Teve um gol anulado e viu a goleira Cata Coll fazer pelo menos cinco defesas sensacionais, o que fez da arqueira, ao lado de Pajor, a melhor em campo.
Assim, acaba com um tabu, já que perdeu para o Lyon nas duas finais anteriores: 2018–19 e 2021–22. Com isso, celebra o tetra, já que ganhou em 2020–21, 2022–23 e 2023–24. Vale citar que o Barcelona foi finalista das últimas sete edições (perdeu em 2018–19, 2021–22 e 2024–25).
Cata Coll fecha o gol
O Barcelona entrou com status de favorito e foi para cima nos primeiros minutos. Mas quem mostrou força ofensiva foi o Lyon. Aos 13 minutos, após bola levantada, a zagueira Renard cabeceou para grande defesa parcial de Cata Coll. Heaps ficou com a sobra e fez o gol do Lyon. Porém, por milímetros, o VAR indicou impedimento da autora do gol, e o lance foi anulado.
O Barcelona tentou manter a posse no ataque, com jogadas em velocidade e pelo menos dois bons momentos em chutes de fora da área de Pajor que passaram perto do gol das francesas. Mas o Lyon era bem mais efetivo. E não foi para o intervalo em vantagem por causa das defesas de Cata Coll. A goleira da seleção espanhola realizou pelo menos três intervenções difíceis em finalizações de Brand e Selma Bacha.
Pajor põe o Barcelona na frente
No segundo tempo, apesar do equilíbrio, o Barcelona conseguiu seu gol quando Guijarro avançou do meio de campo até próximo da área e rolou rasteiro para Pajor entrar na área e chutar rasteiro e cruzado, sem chance para a goleira Engen. Após o gol, o Lyon foi à frente e por pouco não empatou. Mas, mais uma vez, Cata Coll, em excelente atuação, salvou o Barcelona em chute de Vicky Becho. Aos 24, o Barcelona ampliou. Uma ótima trama terminou com a bola chegando em Putellas, que apenas rolou para Pajor bater para o gol. O Barcelona estava afastando o fantasma de sempre perder finais para o Lyon.
Paraluello constrói a goleada
E ainda teve tempo para Cata Coll fazer a sua quinta grande defesa, a mais difícil: Chawinga, que entrou livre na área e chutou colocado. Mas a goleira espanhola abafou. No fim, o Lyon se lançou e foi nocautado com dois belos gols de Paralluelo, aos 45 e 48 minutos. O que era vitória dura virou goleada impiedosa.
