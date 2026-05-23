Vasco x RB Bragantino: Onde assistir, escalações e arbitragem

Após três tropeços seguidos, inclusive uma goleada para o Internacional, o Vasco aposta na força da sua torcida para reagir no Brasileirão. Com o objetivo de iniciar uma revirava imediata e subir na tabela, a comissão técnica escalará o que tem de melhor para o duelo contra o RB Bragantino.
Em contrapartida, o Red Bull Bragantino chega ao Rio de Janeiro pressionado. Isso porque a equipe paulista precisa curar as feridas da Copa Sul-Americana, já que o último tropeço complicou sua situação no torneio continental.
O duelo será neste domingo (24), às 20h30 (de Brasília), em São Januário pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir
A partir terá transmissão do Sportv e do Premiere
Como chega o Vasco
Mesmo sem os lesionados Paulo Henrique e Cuiabano, o técnico Renato Gaúcho tem substitutos imediatos, já que Puma Rodríguez e Lucas Piton assumem naturalmente a titularidade para o confronto.
Com isso, o Vasco entra em campo pressionado na 12ª colocação com 20 pontos, o que torna a partida crucial para os rumos do time no campeonato. Afinal, a depender dos outros resultados da rodada, uma derrota aproxima o clube perigosamente do Z4, enquanto uma vitória o impulsiona rumo à parte de cima da tabela.
Como chega o RB Bragantino
Por conta disso, o técnico Vagner Mancini terá desfalques importantes para o duelo diante do Cruz-Maltino, visto que as lesões tiraram de combate os zagueiros Guzmán Rodríguez e Eduardo, além dos volantes Fabinho e Matheus Fernandes. Apesar desse cenário, a equipe paulista segue na sexta colocação com 23 pontos e, consequentemente, poderá entrar no G5 em caso de triunfo.
VASCO X RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro- 17ª rodada
Data e horário: 24/05/2026 (domingo), às 20h39 (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Adson, Andrés Gómez e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho
RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Agustin Sant Anna, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves, Herrera e Lucas Barbosa,; Mosquera e Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
