CBF rebate Flamengo após pedir adiamento de jogo contra o Coritiba

A CBF rebateu neste sábado (23) as críticas do Flamengo, feita horas antes, sobre a manutenção da 18ª rodada do Brasileirão, a ser realizada durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A entidade afirmou que os clubes aprovaram o calendário de forma unânime e destacou que o Flamengo só pediu alteração após cair na Copa do Brasil.
Em nota oficial, a CBF declarou que apresentou e discutiu todas as datas com os clubes da Série A ainda em dezembro de 2025. Além disso, a entidade ressaltou que o Flamengo não questionou previamente a realização da rodada. Vale lembrar ainda que o Fla teve quatro jogadores convocados por Ancelotti, o que motivou a revolta rubro-negra: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá.
Dessa forma, o Rubro-Negro irá encarar o Coritiba, no próximo sábado (30), com esses desfalques, no Maracanã. Pelo menos. Aliás, o Rubro-Negro ainda deve ter mais convocados por outras seleções, o que pode aumentar a tormenta flamenguista. Em paralelo, os convocados se apresentarão à Seleção nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresopólis (RJ), e jogarão no mesmo Maraca no dia 30, mas em Brasil x Panamá.
“Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada”, afirmou a CBF.
A nota oficial do Flamengo
Além disso, o Flamengo também citou o Palmeiras, adversário direto na disputa pelo título brasileiro. Curiosamente, os times se enfrentam neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Segundo o Fla equipes que investem mais acabam penalizadas durante o calendário nacional. O clube apontou ainda conflito de interesses na atuação da CBF. Afinal, a entidade organiza o Brasileirão e administra a seleção brasileira.
Apesar das críticas, o Flamengo reconheceu avanços da atual gestão da CBF. Ainda assim, defendeu a criação de uma liga independente para organizar o Campeonato Brasileiro. O clube sugeriu remarcar o duelo contra o Coritiba para 4 de agosto. A data ficou livre após as eliminações de Flamengo e Coritiba na Copa do Brasil. A CBF, porém, rejeitou a proposta. Segundo a entidade, a mudança beneficiaria apenas o Flamengo.
“Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo” respondeu a CBF.
Além disso, a entidade reforçou que não apoiará tratamento privilegiado. A nota também destacou que outros clubes sofreram impactos pelas convocações. A CBF ainda afirmou que o calendário de 2026 trouxe avanços importantes. Entre eles, a entidade citou a redução dos estaduais e o início antecipado do Brasileirão. Por fim, a confederação apoiou a criação de uma liga de clubes. No entanto, defendeu respeito às regras aprovadas antes do início da competição.
“O sucesso do projeto da liga depende de que cada clube respeite ao longo da competição as decisões aprovadas por todos”, concluiu a entidade.
Confira a nota oficial da CBF
“Sobre a manutenção dos jogos da 18ª rodada e a necessária isonomia de tratamento aos clubes
Em relação à nota pública do Flamengo na data de hoje, em que o clube questiona a manutenção da data dos jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem esclarecer o que se segue:
1. A data de liberação obrigatória dos atletas para a Copa do Mundo de 2026 foi definida pela FIFA ainda em maio de 2025 e essa informação foi reiterada em diferentes documentos e comunicações oficiais.
2. O calendário do futebol brasileiro de 2026 foi apresentado, debatido e aprovado por todos os clubes da Série A, de forma unânime em dezembro de 2025. As datas das rodadas, incluindo a 18ª, bem como o período de paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes: ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações.
3. Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio a ocorrer após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo x Coritiba para uma data reservada à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo.
4. A atual gestão da CBF não acredita e não apoiará qualquer tipo de tratamento privilegiado no âmbito desportivo, independentemente do tamanho da torcida ou do poder econômico. Vários clubes foram afetados pelas convocações para a Copa do Mundo e qualquer solução pensada para atender apenas um caso isolado representaria violação direta ao princípio da isonomia desportiva que rege a atual gestão da CBF.
5. O calendário do futebol brasileiro de 2026 apresentou evoluções claras, como a redução dos Campeonatos Estaduais e o início do Campeonato Brasileiro em janeiro. A CBF reafirma seu compromisso de trabalhar pela evolução permanente do calendário e pela construção de um ambiente competitivo equilibrado, por meio de soluções estruturais e coletivas, e não de decisões pontuais que beneficiem interesses específicos.
6. Por fim, a CBF registra seu apoio irrestrito à construção de uma liga conduzida pelos clubes, fundada no tratamento isonômico entre os participantes das competições e no respeito às regras previamente acordadas. O sucesso do projeto da liga depende de que cada clube respeite ao longo da competição as decisões aprovadas por todos antes do início do campeonato, e não busquem soluções exclusivas que confiram tratamento privilegiado conforme as circunstâncias.”
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