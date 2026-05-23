CBF rebate Flamengo após pedir adiamento de jogo contra o Coritiba

A CBF rebateu neste sábado (23) as críticas do Flamengo, feita horas antes, sobre a manutenção da 18ª rodada do Brasileirão, a ser realizada durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A entidade afirmou que os clubes aprovaram o calendário de forma unânime e destacou que o Flamengo só pediu alteração após cair na Copa do Brasil.

Em nota oficial, a CBF declarou que apresentou e discutiu todas as datas com os clubes da Série A ainda em dezembro de 2025. Além disso, a entidade ressaltou que o Flamengo não questionou previamente a realização da rodada. Vale lembrar ainda que o Fla teve quatro jogadores convocados por Ancelotti, o que motivou a revolta rubro-negra: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá.

Dessa forma, o Rubro-Negro irá encarar o Coritiba, no próximo sábado (30), com esses desfalques, no Maracanã. Pelo menos. Aliás, o Rubro-Negro ainda deve ter mais convocados por outras seleções, o que pode aumentar a tormenta flamenguista. Em paralelo, os convocados se apresentarão à Seleção nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresopólis (RJ), e jogarão no mesmo Maraca no dia 30, mas em Brasil x Panamá.

“Em nenhum desses momentos, o Flamengo sugeriu o adiamento ou alteração da 18ª rodada”, afirmou a CBF.

A nota oficial do Flamengo

Além disso, o Flamengo também citou o Palmeiras, adversário direto na disputa pelo título brasileiro. Curiosamente, os times se enfrentam neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Segundo o Fla equipes que investem mais acabam penalizadas durante o calendário nacional. O clube apontou ainda conflito de interesses na atuação da CBF. Afinal, a entidade organiza o Brasileirão e administra a seleção brasileira.

Apesar das críticas, o Flamengo reconheceu avanços da atual gestão da CBF. Ainda assim, defendeu a criação de uma liga independente para organizar o Campeonato Brasileiro. O clube sugeriu remarcar o duelo contra o Coritiba para 4 de agosto. A data ficou livre após as eliminações de Flamengo e Coritiba na Copa do Brasil. A CBF, porém, rejeitou a proposta. Segundo a entidade, a mudança beneficiaria apenas o Flamengo.

“Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações: o próprio Flamengo” respondeu a CBF.

Além disso, a entidade reforçou que não apoiará tratamento privilegiado. A nota também destacou que outros clubes sofreram impactos pelas convocações. A CBF ainda afirmou que o calendário de 2026 trouxe avanços importantes. Entre eles, a entidade citou a redução dos estaduais e o início antecipado do Brasileirão. Por fim, a confederação apoiou a criação de uma liga de clubes. No entanto, defendeu respeito às regras aprovadas antes do início da competição.

“O sucesso do projeto da liga depende de que cada clube respeite ao longo da competição as decisões aprovadas por todos”, concluiu a entidade.

Confira a nota oficial da CBF

“Sobre a manutenção dos jogos da 18ª rodada e a necessária isonomia de tratamento aos clubes

