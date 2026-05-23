Lucas Romero, do Cruzeiro, é Cidadão Honorário de Belo Horizonte

O volante Lucas Romero, do Cruzeiro, recebeu o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O jogador recebeu a condecoração das mãos da vereadora Janaína Cardoso (União), autora do projeto, durante cerimônia na Câmara Municipal nesta sexta-feira (22/5). Assim, companheiros de Romero no clube mineiro se juntaram a parentes e amigos do atleta para a homenagem.

O argentino dedicou a honraria aos torcedores do Cruzeiro.

“Estou muito feliz, sinto muito orgulho e, com certeza, isso também é parte de vocês. Muito obrigado pelo carinho e pelo amor de sempre”, declarou nas redes sociais.

O atleta argentino tem forte ligação com o clube mineiro. Afinal, o Cruzeiro é o único time que ele já defendeu no Brasil. Nascido em 18 de abril de 1994 em Loma Hermosa, a 40 km de Buenos Aires, o hermano começou a carreira profissional em 2012 no Vélez Sarsfield, e já em 2016 veio para o Brasil, contratado pela Raposa. Desde então, passou pelo Independiente, da Argentina,e León, do México, entre 2019 e 2023. Mas retornou para a nação azul e branca de Belo Horizonte em janeiro de 2024.

Lucas Romero é ídolo e campeão pelo Cruzeiro

Pelo Cruzeiro, Lucas Romero já ergueu 5 taças: o Campeonato Mineiro de 2018, 2019 e 2026 (atual campeão) e a Copa do Brasil de 2017 e 2018. Aos 32 anos, ele soma 279 jogos pelo clube, com 8 gols e 17 assistências.

O próximo desafio do Cruzeiro é neste domingo (24/5) pela rodada 17 do Brasileirão. O time recebe a Chapecoense em casa, no Mineirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília).

No dia 28, também no estádio em Belo Horizonte, a Raposa faz a sexta rodada da Libertadores, encarando o Barcelona de Guayaquil, a partir das 21h30.

E o Cruzeiro ainda tem mais um jogo em maio. Afinal, pega o Fluminense na 18 rodada do Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, a dispura será em seu próprio gramado.

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