Kane faz hat-trick, Bayern de Munique bate Stuttgart e fatura Copa da Alemanha

O Bayern de Munique voltou a erguer a Copa da Alemanha após um hiato de seis anos. Neste sábado (23/5), no Estádio Olímpico de Berlim, os bávaros venceram por 3 a 0 o Stuttgart, com direito a um hat-trick de Harry Kane.

O centroavante inglês encerrou a temporada de forma histórica: foram 61 gols em 51 jogos, liderando tanto a artilharia da Copa da Alemanha (10 gols) quanto da Bundesliga (36). Até 2025 sem conquistas na carreira, Kane já soma quatro títulos pelo Bayern — duas Bundesligas, uma Supercopa da Alemanha e agora a Copa.

Na final, ele abriu o placar de cabeça aos dez minutos da segunda etapa. Ampliou aos 35′ após passe de Luis Díaz e, nos acréscimos, converteu pênalti após toque de mão de Stiller. Assim, coroou sua noite perfeita.

Apesar de ser o maior campeão da Copa da Alemanha, com 21 troféus, o Bayern não chegava à decisão desde 2020. Na ocasião, o triunfo ocorreu diante do Bayer Leverkusen. Curiosamente, o Stuttgart esteve presente em todos os títulos bávaros desta temporada. Afinal, perdeu a Supercopa no início do ano, foi derrotado na 30ª rodada da Bundesliga — partida que garantiu matematicamente o título ao Bayern — e agora ficou com o vice na Copa.

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