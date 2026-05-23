Lewandowski marca em despedida, mas Barcelona perde

Campeão antecipado da La Liga 2025/2026, o Barcelona entrou em campo neste sábado (23) para cumprir tabela pela última rodada da competição. Visitou o tradicional Valencia. Saiu na frente com um gol histórico de Lewandowski, que está de saída do time, mas sofreu a virada pouco depois e perdeu por 3 a 1 no Mestalla. Javi Guerra, Rioja, e Guido Rodríguez maracam para os mandantes, que entraram em campo ainda sonhando com a vaga na Liga Conferência.
Lewandowski anunciou nesta semana que não renovará com o Barcelona, mas também não anunciou um novo clube. Aliás, há rumores de que o craque polonês irá para a Arábia Saudita. O camisa 9 marcou 120 gols e distribuiu 22 assistências em 192 jogos, com sete títulos. Fez história ainda por Borussia Dortmund, Bayern de Munique e pela seleção local. Aos 37 anos, tem mais de 600 gols como profissional.
Pelo fato de já ter entrado em campo campeão, o Barcelona, claro, poupou muitos jogadores, incluindo Raphinha. Convocado por Carlo Ancelotti, o meia-atacante se apresentará à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresopólis (RJ). O espanhol Lamine Yamal é outro que não jogou, mas por estar machucado. Guido Rodríguez deu números finais nos acréscimos.
Fora de casa e desfalcado, é claro, o Barcelona foi dominado em campo. A melhor oportunidade do Valencia com Ugrinic, mas Szczesny defendeu. Já o Barça respondeu com cabeçada de Lewandowski na trave, aos 45 minutos. O polonês, aliás, foi o grande responsável por tirar a monotonia do jogo. Afinal, abriu o placar aos 16, após finalização de Ferran Torres desviar nele e entrar. No entanto, o Valencia fez valer o mando de campo e empatou com Javi Guerra aos 21 e virou com Rioja aos 26. Aos 40, Andreas Christensen finalizou à queima-roupa, mas Stole Dimitrievski fez uma defesa cinematográfica.
Mesmo com a derrota, o Barcelona, claro, encerrra a La Liga em primeiro lugar. Somou 94 pontos, com 31 vitórias, 6 derrotas e apenas um empate. Já o Valencia, por mais que tenha feito a sua parte, não conseguiu a vaga para a Liga Conferência. Ficou com o Getafe, que também venceu na rodada (veja ao final da reportagem). O Valencia encerra a competição em nono, com 49 pontos.
Além do Barcelona, o Real Madrid (86), Villarreal (69), Atlético de Madrid (69) e Betis (60) se classificaram para a Champions 2026/2027. O Celta de Vigo (54) ficou com a única vaga para a Liga Europa, além do Real Sociedad, campeão da Copa do Rei. Getafe ficou com 51, e o Rayo Vallecano finalizou o torneio com 50 pontos. Mallorca, Girona e Oviedo caíram.
Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol
Sábado, 23/5
Alavés 1 x 2 Rayo Vallecano
Betis 2 x 1 Levante
Celta 1 x 0 Sevilla
Espanyol 1 x 1 Real Sociedad
Getafe 1 x 0 Osasuna
Mallorca 3 x 0 Real Oviedo
Real Madrid 4 x 2 Athletic
Valencia 3 x 1 Barcelona
Girona 1 x 1 Elche
Domingo, 24/5
Villarreal x Atlético de Madrid, 16h
