Artur Jorge valoriza vitória do Cruzeiro e destaca força mental da equipe

O técnico Artur Jorge valorizou a vitória do Cruzeiro sobre a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (24). Além disso, o português destacou a força mental da equipe após uma sequência desgastante na temporada. Já são seis jogos de invencibilidade na temporada, somando três competições.

Segundo o treinador, o confronto exigiu equilíbrio emocional durante os 90 minutos no Mineirão. Ainda assim, Artur Jorge enxergou superioridade celeste durante grande parte da partida pelo Brasileirão.

“Eu gosto mais de não reduzir aquilo que é uma vitória importante. Era importante vencer, era um jogo perigoso do ponto de vista emocional. Vínhamos de dois jogos desgastantes. Fizemos um jogo onde fomos justos vencedores”, analisou Artur Jorge.

Cruzeiro superior, mas deu sustos

Dentro de campo, o Cruzeiro controlou as ações ofensivas desde o primeiro tempo. Primeiro, Kaio Jorge converteu pênalti sofrido por Matheus Pereira. Depois, Sinisterra ampliou após boa troca de passes no ataque celeste. Apesar do domínio, a equipe mineira sofreu pressão na reta final do segundo tempo. João Paulo diminuiu para a Chapecoense, enquanto Bolasie chegou a marcar. Entretanto, o árbitro anulou o lance após revisão. Artur reconheceu as dificuldades enfrentadas nos minutos finais da partida. Porém, o treinador ressaltou a quantidade de oportunidades criadas pelo Cruzeiro.

“Mas em 90 minutos aconteceu de tudo. Sofremos nos últimos 15 minutos, mas não posso esquecer do que foi feito até então, criamos muitas oportunidades. O adversário tentou de todas as formas chegar ao gol. Soubemos suportar e levar a vitória. Foram 90 minutos em que o Cruzeiro mereceu vencer”, afirmou.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 23 pontos e assumiu momentaneamente a nona colocação do Brasileirão. Agora, a equipe volta as atenções para o duelo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Já pelo torneio nacional, a Raposa recebe o Fluminense no domingo (31), às 20h30. Este, inclusive, será o último duelo antes da pausa para a Copa do Mundo.

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