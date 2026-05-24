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Botafogo perde para o América-MG e entra na zona de rebaixamento do Brasileiro Feminino
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Jogada10
Publicado às 19h58 de 24/05/2026
Botafogo perde para o América-MG e entra na zona de rebaixamento do Brasileiro Feminino -
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Gloriosas desperdiçam chances no Nilton Santos, sofrem pressão do América-MG e encerram a rodada na 17ª colocação do Brasileirão Feminino
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