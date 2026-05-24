Labyad decide, e Corinthians vence Atlético em volta de Memphis Depay

Zakaria Labyad vem mostrando que pode ser diferencial ao longo da temporada. Com gol do marroquino nos minutos finais da segunda etapa, o Corinthians venceu o Atlético por 1 a 0, neste domingo (24/5), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 52 precisou de apenas 12 minutos em campo para cravar a vitória paulista. O duelo ainda marcou a volta de Memphis Depay após dois meses fora dos gramados. O Galo, por sua vez, atuou nos contra-ataques e não conseguiu manter o empate.

Com resultado, o Corinthians chegou a 21 pontos e foi ao 15º lugar, se afastando do Z4. O Galo, por sua vez, trava após sequência positiva, e é o 12º, também com 21 pontos. Agora, os times voltam a campo no meio de semana por competições internacionais. Pela Libertadores, o Timão, portanto, encara o Platense, também na Neo Química Arena. Do outro lado, o Galo encara o Puerto Cabello, na Arena MRV.

Equilíbrio

O equilíbrio ditou o ritmo da etapa inicial. O Corinthians criou a primeira chance aos quatro minutos, quando Gustavo Henrique finalizou dentro da área e viu a bola raspar a trave de Everson. Depois do lance, porém, o Atlético-MG passou a ser superior. Os visitantes apostaram em cruzamentos e chegaram a balançar as redes aos 33 minutos. Cuello aproveitou cruzamento rasteiro e completou para o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento. A equipe de Fernando Diniz reagiu nos minutos finais e passou a ter mais posse de bola. O problema esteve no último passe: o Timão rondou a área adversária, mas não conseguiu criar chances claras de finalização.

Volta de Memphis Depay, e Labyad resolve

Na segunda etapa, a partida ficou mais fechada e de poucas oportunidades para os dois lados. No início de jogo, os times ficam próximos ao gols, mas pecaram no último passe ou na finalização. Na metade, o Corinthians ficou mais com a posse de bola, porém não conseguiu superar o ferrolho do Atlético. Além disso, Memphis Depay voltou a jogar pelo Timão após dois meses por lesão. Do outro lado, o time mineiro ficou postado para os contra-ataques e assustou com Bernard, que aproveitou cruzamento de Minda, mas Hugo Souza defendeu. Bem timidamente, o Corinthians assustou com Matheuzinho ao chutar rasteiro para defesa de Everson.

No entanto, Zakaria Labyad vive semana iluminada. Após marcar pela primeira vez na Libertadores, o marroquino marcou um golaço na Neo Química Arena. Aos 42 minutos, Matheuzinho cruzou na segunda trave, a bola atravessou toda a área, e Labyad apareceu livre para bater de primeira e abrir o placar.

CORINTHIANS x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Data: 24/5/2026

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público/Renda: 42.920 presentes / R$ 3.117.460,07

Gols: Zakaria Labyad, 42’/2°T (1-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan, 15’/2°T), Breno Bidon (Carrillo, 35’/2°T), André (Memphis Depay, 14’/2°T) e Garro (Labyad, 30’/2°T); Lingard (Kaio César, intervalo) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco (Cauã Soares, 45’/2°T), Maycon, Victor Hugo (Minda, 21’/2°T) e Cuello; Bernard (Cissé, 33’/2°T) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Yuri Alberto (COR), Ruan, Cuello (CAM)

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