Labyad celebra gol decisivo pelo Corinthians: “Estava esperando a chance”

Autor do gol do Corinthians na vitória contra Atlético, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Zakaria Labyad comemorou a chance em campo. Ele, aliás, se tornou o primeiro marroquino a balançar as redes na competição nacional.

“Eu estava esperando ganhar minutos hoje. Foram uns 20 minutos, e tento dar sempre 100% e devolver a confiança pro time. Nos últimos três meses foi difícil, estava esperando a chance. Espero que hoje tenha conseguido cavar mais chances”, disse antes de complementar.

“Hoje é um jogo muito importante para nós, antes das férias. A gente sentiu a importância desse jogo, tivemos alguns pequenos erros na primeira segunda metade, a pressão era alta. Mas as pessoas daqui merecem”, completou.

Labyad também comentou a pressão pela situação ruim da equipe na tabela do Brasileirão. Afirmou que o técnico Fernando Diniz falou antes da partida sobre a importância dos resultados nessas duas últimas partidas antes da paralisação para a Copa do Mundo.

“O jogo era muito importante para nós. O treinador falou com a gente que era um jogo muito importante antes da paralisação, e nós podíamos sentir isso. Cometemos alguns erros, a pressão era grande, mas os torcedores merecem essa vitória”, ressaltou.

Com resultado, o Corinthians chegou a 21 pontos e foi ao 15º lugar, se afastando do Z4. Agora o próximo duelo será pela Libertadores. Já classificado, o Timão, portanto, encara o Platense, também na Neo Química Arena.

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