Goiás aproveita vantagem em campo e vence o Avaí na Ressacada

O Goiás conseguiu manter o embalo na Série B e se manter no G6 da competição. Na noite deste domingo (24), o Esmeraldino aproveitou a vantagem dentro de campo ao longo da segunda etapa e venceu o Avaí por 2 a 0, em plena Ressacada.
Com o resultado, o clube goiano venceu a terceira partida seguida no torneio e se manteve na sexta colocação, com 16 pontos. Por outro lado, o Leão ainda permanece próximo da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com dez pontos, um acima do Botafogo, que abre a área de descenso.
Na próxima rodada, os dois clubes terão clássicos estaduais. No sábado (30), o Avaí recebe o Criciúma, na Ressacada. Já o Goiás tem o confronto contra o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, no domingo (31).
Poucas oportunidades e expulsão no Goiás
A partida começou sem grandes oportunidades. O Avaí ficou mais com a bola, mas só conseguiu levar perigo aos 39 minutos. Depois de dividida na área, a bola sobrou para Luiz Henrique, que finalizou duas vezes. Na primeira, acabou sendo bloqueado pela defesa, e depois mandou para fora.
Entretanto, um lance mudou a partida antes do intervalo. Daniel Penha e Lucas Rodrigues se enroscaram na entrada da área e o meia avaiano agrediu o adversário. Após chamado do VAR, o árbitro expulsou o jogador. Com isso, o Goiás enfim conseguiu chegar no ataque. Jean Carlos recebeu na área e chutou cruzado para fora. Na sequência, Jean Carlos chegou a marcar, mas a arbitragem marcou impedimento.
Reservas entram bem e Goiás vence
Apesar de estar com um a menos, o Avaí voltou para o segundo tempo tendo boas oportunidades. A primeira veio com Baldini, que recebeu cruzamento na pequena área e finalizou errado. Na sequência, Walace ganhou dividida pela esquerda e a bola ficou com Thayllon, que acertou o travessão. O Goiás respondeu em chute de Gegê, de fora da área, que parou em defesa de Léo Aragão. No rebote, o goleiro defendeu a finalização de Anselmo Ramon. O Leão ainda chegou com Walace, que chutou e a bola desviou na defesa, indo para fora.
Porém, o Esmeraldino começou a dominar as ações ofensivas. Léo Aragão salvou em duas finalizações de Gegê. Entretanto, Bruno Sávio, que tinha acabado de entrar, aproveitou domínio de peito de Esli García e chutou forte para abrir o marcador. Sete minutos depois, o venezuelano arrancou pelo meio, deu passe açucarado para Gegê, que cruzou para Anselmo Ramon marcar o segundo.
