Bruno Guimarães é substituído após atendimento médico em jogo do Newcastle

O volante Bruno Guimarães causou um susto no torcedor brasileiro neste domingo (24). Na derrota do Newcastle contra o Fulham, na última rodada da Premier League. O jogador deixou o campo após sentir dores no joelho direito e pedir atendimento médico.

O lance aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. O volante deixou o campo de jogo caminhando normalmente e deu lugar a Anthony Gordon. Apesar da cena chamar atenção, Bruno Guimarães não sente mais dores no local e não preocupa a Seleção Brasileira, de acordo com o portal Uol.

Bruno Guimarães ficou afastado dos gramados por dois meses por conta de uma lesão na coxa esquerda. Inclusive, o volante ficou de fora dos últimos amistosos do Brasil, na Data Fifa de março. Com o Newcastle, o jogador terminou a Premier League na 12ª colocação.

A expectativa é que o volante se apresente normalmente pela Seleção na próxima quarta-feira (27), na Granja Comary, iniciando a preparação para a Copa do Mundo.

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