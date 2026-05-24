Alonso elogia Atlético em derrota, mas cobra efetividade: “Fica difícil”

Sem muita criatividade e variações, o Atlético perdeu para o Corinthians, neste domingo (24/5), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Junior Alonso elogiou o desempenho da equipe mineira, mas criticou a falta de efetividade ofensiva para aproveitar as chances criadas.

“Acho que a gente foi superior ao adversário durante o jogo todo, com chances criadas, situações de gol. Mas se você não traduz em efetividade, fazer o gol fica difícil. Tomamos uma bola cruzada no finalzinho e sofremos o gol desse jeito. Ficamos triste pelo resultado, mas o rendimento eu acho que foi bom”, afirmou ao Premiere.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez terminou a partida contra o Corinthians com 11 finalizações, sendo apenas duas delas na direção do gol, sendo defendidas por Hugo Souza.

Com o resultado, o Atlético, por sua vez, trava após sequência positiva, e é o 12º, também com 21 pontos. Além disso, o Galo volta a campo na quarta (27/5), às 19h, na Arena MRV, pela fase de grupos da Sul-Americana, contra o Puerto Cabello (VEN). Basta uma vitória para o Alvinegro alcançar a primeira posição e se classificar às oitavas de final.

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