Diniz explica chances para Labyad e aguarda Depay após Copa

Fernando Diniz conquistou uma vitória importante para afastar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, neste domingo (24/5), na Neo Química Arena. Em coletiva após o duelo, o técnico ressaltou que a equipe “jogou errado” no primeiro tempo, mas houve ajustes na segunda etapa. Além disso, voltou a elogiar Zakaria Labyad e ainda ressaltou que espera Memphis Depay após Copa do Mundo.

“No jogo, eu achei que no primeiro tempo a gente jogou um pouco errado. Mais do que jogar mal, jogou errado. Não estava achando muito os tempos de pressionar, e a gente estava com muita pressa. Então, a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo, a gente corrigiu e jogou certo, e jogando certo passou a jogar melhor do que no primeiro tempo. Com isso, a gente empurrou muito o Atlético para trás. Eles foram muito dedicados e se defenderam muito bem. Baixaram muito o time, e a gente soube ter paciência. As trocas também surtiram efeito, e provavelmente a gente ia fazer o gol do jeito que fez: cruzamento e com bastante gente na área”, analisou.

Diniz também foi questionado sobre Labyad, que marcou o gol que garantiu a vitória sobre o Atlético. O marroquino vem ganhando minutos nos últimos jogos. Contra o Peñarol, pela Libertadores, ele já havia marcado.

“Fui conhecendo ele nos treinamentos e nos jogos, nessa loucura de calendário, com muitas partidas uma em cima da outra. Principalmente no primeiro momento, eu resolvi modificar pouco a equipe, tratar um pouco do conjunto das coisas táticas que a gente estava trabalhando. Ele estava com a minutagem baixa por dois motivos, sendo o principal que eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. Conforme os jogos e os treinamentos foram acontecendo, eu fui me inteirando da real capacidade dele. Ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume de jogo, inteligente para jogar e um grande profissional. Acredito também que o que ele fez hoje foi por muito mérito dele, pois esse rapaz é muito dedicado.”

Permanência de Memphis Depay

Além disso, Fernando Diniz também comentou sobre a permanência de Memphis Depay. O holandês, aliás, voltou após dois meses sem jogar pelo Timão por conta de lesão nao coxa e panturrilha logo em sequência.

“Um desejo do clube — talvez do Marcelo, do presidente, do Tiago, que está aqui, do Júlio — todo mundo tem o desejo que o Benz fique. Então, a sinalização é positiva e eu espero que se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito. Memphis é um jogador de qualidade muito diferente. Foi muito bom ele voltar hoje, depois de dois meses. Ele se preparou, se dedicou e eu espero que quando a gente voltar (da Copa do Mundo), ele esteja conosco para nos ajudar na sequência, não só desta temporada, mas no que vier aí nos próximos anos”, ressaltou.

“É um tipo de jogador que, acredito eu, a maneira como vejo o futebol encaixa muito com aquilo que ele tem para oferecer. Então, se a gente puder trabalhar junto por mais tempo, vai ser uma alegria muito grande para mim”, destacou.

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